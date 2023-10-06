РФ атаковала ночью группами Shahed: взрывы слышали в нескольких регионах Украины, детали

Российское командование запустило по Украине пять групп "Шахедов", которые добрались с юга до Хмельницкой и Черниговской областей.

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В ночь с 5 на 6 октября 2023 года ВС РФ атаковали Украину стаей дронов-камикадзе Shahed-136. Дроны двигались четырьмя группами и направлялись с востока и юга. Почти до утра на территории областей юга, центра и севера раздавались взрывы в результате работы ПВО. В деталях ночного обстрела разбирался Фокус.

Первый сигнал воздушной тревоги, связанной с ночным обстрелом РФ, прозвучал на Херсонщине в 23:26. Воздушное командование сообщило об угрозе удара дронов-камикадзе Shahed, которые стартовали с полигона Чауда в Крыму. Тогда же Воздушное командование предупредило об ударных беспилотниках, которые зашли через Харьковскую область.

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РФ ночью атаковала Shahed и ракетами: взрывы прогремели в двух областях, подробности

По ходу полета "Шахедов" начинали работать украинские силы ПВО. В частности, взрывалось от Черкасской до Одесской области. Под угрозой оказался порт Рени и граница с Румынией, писали в местных пабликах и мониторинговых каналах.

Обстрел РФ в ночь на 6 октября: детали

Российское командование разделило ударные БПЛА, которые угрожали Украине, на четыре группы. В частности, одна группа направлялась на Харьков, вторая — через Запорожскую область в направлении Днепропетровской, третья — с Черного моря летела в сторону Коблево, четвертая — добралась до Херсонской области и летела в сторону Березнеговатого. Через 20 минут добавилась пятая группа, которая угрожала Николаеву.

Ночная атака дроидов 5-6 октября 2023 года Фото: DeepState

Сигнал воздушной тревоги постепенно распространялся: с Херсонщины (23:56) волны тревог пошли в Одесскую область (00:56), из Запорожской области — в Днепропетровскую, Кировоградскую, Черкасскую. Тогда же дроны добрались до Полтавщины (01:46) и полетели в направлении Черниговской области. Около 02:00 предупредили об угрозе Хмельницкой области и в Староконстантиновском районе, также под угрозой оказалась и Черновицкая область (01:56). В 3:00 прозвучали сигналы тревоги в Житомирской и Винницкой областях.

По ходу полета "Шахедов" работали силы ПВО, говорится в сообщениях ряда мониторинговых пабликов. Около 00:00 ч. взрывы прогремели на Николаевщине, в 00:40 — в Кропивницком, около 01:29 — в Черкасской области.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер в 2:25 написал, что БПЛА угрожают Измаильскому и Белгород-Днестровскому району и просил граждан находиться в Укрытии. Тогда же написали, что российские дроны летели чуть ли не вплотную к границе с Румынией — в 2:57 об угрозе порту Рени написали Воздушные Силы ВСУ.

Военные администрации и ВС ВСУ пока не комментировали ночной обстрел российскими дронами. Воздушное командование сообщило об отбое воздушной угрозы "Шахедами" около 4:00 и анонсировало отчет позже.

Отметим, параллельно с российской атакой дронов-камикадзе, беспилотники неизвестного происхождения атаковали две области России — Курскую и Белгородскую. Около 4:00 жители Севастополя в оккупированном Крыму сообщили о стрельбе в городе.

Напоминаем, накануне, 5 октября, россияне обстреляли село Гроза в Харьковской области. Российская ракета попала в собрание местных жителей, которых в результате войны оставалось около 100. Единственный удар ВС РФ убил половину жителей, которым удалось выжить во время оккупации — погибло более 50 человек, сообщили в Нацполиции.