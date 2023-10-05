РФ ночью атаковала Shahed и ракетами: взрывы прогремели в двух областях, подробности

Российская армия обстреляла несколько областей Украины. Враг атаковал с двух направлений. С севера летели ракеты, с юга — ударные беспилотники. Взрывалось в Миргороде и Кропивницком.

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В ночь на 5 октября ВС РФ запустили по Украине группу дронов-камикадзе Shahed. Также мониторинговые каналы сообщали о пусках ракет. Взрывы прогремели в нескольких областях, в частности, на Полтавщине и Кировоградщине. О деталях ночных событий пишет Фокус, основываясь на данных Воздушного командования, военных администраций и мониторинговых пабликов.

Сигнал воздушной тревоги в ночь с 4 на 5 октября 2023 года раздавался в южных, центральных и северных областях. В частности, на карте тревог покраснели южные регионы — Херсонщина (22:54), Николаевщина, Одесская область. Постепенно угроза распространилась на центр — Кировоградщина (00:08), Черкасская (00:49), Полтавская (00:45), Днепропетровская и Запорожская области. Через час — Черниговщина, Сумщина, Харьковщина и Киевщина.

Полтавская область: угрозы в ночь на 5 октября 2023 года Фото: alert.in.ua

Ночная атака РФ: детали

Воздушные Силы ВСУ предупредили о старте дронов-камикадзе Shahed около 21:10 5 октября. Указали, что их запустили с полигона Чауда в Крыму и направили на южные области. Через два часа поступила информация о двух группах БПЛА, которые двигались в направлении Одесской области, в частности, угрожали Южному и Коблево. Третья группа беспилотников направлялась в сторону центральных областей.

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В 00:25 появилось сообщение о баллистической угрозе: об этом предупредили жителей Сумщины и Полтавщины. Примерно тогда БПЛА добрались до Кропивницкого и Полтавщины — людей просили пройти в укрытие.

Позже в мониторинговых пабликах появились сообщения о взрывах. Сначала, в 00:28, написали о взрыве в Миргороде на Полтавщине — туда добралась ракета, которая летела через Сумскую область.

Позже, в 1:50, — о громких звуках в Кропивницком (туда летели БПЛА).

О возможных последствиях российского ночного удара должны были бы сообщить на страницах областных военных администраций. Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович написал только о начале и конце воздушной тревоги. Аналогичное сообщение — у главы Полтавской ОГА Дмитрия Лунина.

Городской голова Миргорода Сергей Соломаха не комментировал ситуацию. Зато в одном из городских чатов указали, что об ударе по городу сообщили в пророссийских пабликах.

Информация по Миргороду 5 октября 2023 года Фото: Скриншот

Воздушные Силы пока не публиковали деталей ночной атаки РФ в ночь на 5 октября 2023 года.

Отметим, россияне продолжают ежедневно обстреливать Украину. В частности, 4 октября было громко в Кривом Роге — Фокус сообщал о громком взрыве и дыме, который видели свидетели. Перед этим масштабная атака произошла 3 октября — тогда ВС РФ использовали 31 дрон-камикадзе Shahed, из них 29 были сбиты силами ПВО.

Напоминаем, на оккупированных территориях Украины исчезла украинская журналистка Виткория Рощина. В СМИ предполагают, что она могла попасть в плен к врагу. Между тем на Николаевщине СБУ задержала информатора, который работал на пророссийского блогера и помогал россиянам.