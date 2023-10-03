"Patriot не помогают": эксперт назвал самое эффективное оружие против БПЛА Shahed (видео)
По словам военного обозревателя Александра Коваленко, американские ЗРК Patriot не подходят для уничтожения дронов Shahed. Для этого используют установки малого радиуса действия.
Самую большую помощь Украине в борьбе с дронами-камикадзе Shahed оказала Германия. Именно эта страна передала установки Gepard, которые лучше всего справляются с вражескими БПЛА. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал "24 Каналу".
По его словам, Gepard имеют ограниченный функционал, однако у таких систем очень хороший радар.
"Поставки таких систем очень важны для нас. Ведь они позволят создать как можно более плотный буфер безопасности", – пояснил Коваленко.
Кроме того, эксперт сказал, что украинским военным также сильно могли бы помочь французские комплексы ЗРК Crotale. Они имеют малый радиус действия, а потому будут идеально уничтожать российские дроны.
Также, как сказал аналитик, ВСУ в очень ограниченных количествах получили британские комплексы Alvis Stormer. Они тоже показали себя очень хорошо в уничтожении вражеских дронов.
"Украине передавали эти комплексы, но не в таком количестве как, в частности, ЗСУ Gepard", — сказал Коваленко.
Он отметил, что американские ЗРК Patriot не подходят для уничтожения дронов Shahed.
Напомним, что СМИ сообщали, что Великобритания больше не сможет передавать Киеву системы ПВО и боеприпасы. Так, в Лондоне считают, что остальные союзники Украины должны взять на себя больше нагрузки в вопросе передачи вооружения.
"Мы отдали уже столько, сколько можем себе позволить. <…> Мы продолжим поставлять технику для обеспечения Украины, но сейчас им нужны такие вещи как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось", — сказал представитель командования ВС Соединенного королевства.