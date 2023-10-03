"Patriot не допомагають": експерт назвав найефективнішу зброю проти БПЛА Shahed (відео)
За словами військового оглядача Олександра Коваленка, американські ЗРК Patriot не підходять для знищення дронів Shahed. Для цього використовують установки малого радіусу дії.
Найбільшу допомогу Україні в боротьбі з дронами-камікадзе Shahed надала Німеччина. Саме ця країна передала установки Gepard, які найкраще справляються з ворожими БПЛА. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав "24 Каналу".
За його словами, Gepard мають обмежений функціонал, однак у таких систем дуже хороший радар.
"Поставки таких систем дуже важливі для нас. Адже вони дадуть змогу створити якомога щільніший буфер безпеки", — пояснив Коваленко.
Крім того, експерт сказав, що українським військовим також сильно могли б допомогти французькі комплекси ЗРК Crotale. Вони мають малий радіус дії, а тому будуть ідеально знищувати російські дрони.
Також, як сказав аналітик, ЗСУ в дуже обмежених кількостях отримали британські комплекси Alvis Stormer. Вони теж показали себе дуже добре у знищенні ворожих дронів.
"Україні передавали ці комплекси, але не в такій кількості як, зокрема, ЗСУ Gepard", — сказав Коваленко.
Він зазначив, що американські ЗРК Patriot не підходять для знищення дронів Shahed.
Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що Велика Британія більше не зможе передавати Києву системи ППО і боєприпаси. Так, у Лондоні вважають, що інші союзники України повинні взяти на себе більше навантаження в питанні передавання озброєння.
"Ми віддали вже стільки, скільки можемо собі дозволити. <...> Ми продовжимо постачати техніку для забезпечення України, але зараз їм потрібні такі речі, як засоби ППО та артилерійські боєприпаси, а все це в нас закінчилося", — сказав представник командування ЗС Сполученого королівства.