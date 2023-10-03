"Patriot не допомагають": експерт назвав найефективнішу зброю проти БПЛА Shahed (відео)

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, американські ЗРК Patriot не підходять для знищення дронів Shahed. Для цього використовують установки малого радіусу дії.

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Найбільшу допомогу Україні в боротьбі з дронами-камікадзе Shahed надала Німеччина. Саме ця країна передала установки Gepard, які найкраще справляються з ворожими БПЛА. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав "24 Каналу".

За його словами, Gepard мають обмежений функціонал, однак у таких систем дуже хороший радар.

"Поставки таких систем дуже важливі для нас. Адже вони дадуть змогу створити якомога щільніший буфер безпеки", — пояснив Коваленко.

Крім того, експерт сказав, що українським військовим також сильно могли б допомогти французькі комплекси ЗРК Crotale. Вони мають малий радіус дії, а тому будуть ідеально знищувати російські дрони.

Також, як сказав аналітик, ЗСУ в дуже обмежених кількостях отримали британські комплекси Alvis Stormer. Вони теж показали себе дуже добре у знищенні ворожих дронів.

"Україні передавали ці комплекси, але не в такій кількості як, зокрема, ЗСУ Gepard", — сказав Коваленко.

Він зазначив, що американські ЗРК Patriot не підходять для знищення дронів Shahed.

Олександр Коваленко про ППО України (дивитися з 22 хвилини)

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що Велика Британія більше не зможе передавати Києву системи ППО і боєприпаси. Так, у Лондоні вважають, що інші союзники України повинні взяти на себе більше навантаження в питанні передавання озброєння.

"Ми віддали вже стільки, скільки можемо собі дозволити. <...> Ми продовжимо постачати техніку для забезпечення України, але зараз їм потрібні такі речі, як засоби ППО та артилерійські боєприпаси, а все це в нас закінчилося", — сказав представник командування ЗС Сполученого королівства.