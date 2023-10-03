"Рухаємось далі": ЗСУ посилюють ППО на півночі України (відео)

Українська армія створює більше вогневих груп, готуючись до зими. Зі слів командувача Сергія Наєва, у цьому процесі беруть участь керівники обладміністрацій.

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Україна посилює оборону на півночі. Деталями 3 жовтня поділився у соцмережах командувач Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони. Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну", — зазначив військовий.

Він розповів, що нині у Північній операційній зоні працюють над збільшенням кількості мобільних вогневих груп. Цим процесом керують військові та очільники обласних військових адміністрацій (ОВА).

"Рухаємось далі! Слава Україні! Разом переможемо", — додав Наєв.

Нагадаємо, 26 вересня генерал-лейтенант Сергій Наєв припустив, що взимку Силам оборони буде важче виконувати бойові завдання. З його слів, на позиції регулярно завозять дрова, а також розв’язують інші питання для забезпечення комфорту для захисників в умовах передової.

Раніше, 22 травня, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв оцінив ефективність мобільних груп ППО. Він розповів, що їх завдяки волонтерам забезпечили спеціальним транспортом з великою прохідністю. Наєв підкреслив, що це дозволяє захисникам "швидко реагувати на загрози".