Самая большая агентура в регионе: СБУ задержала информаторов блогера Лебедева на Николаевщине (фото)

По данным следствия, Сергей Лебедев, которого обвиняют в государственной измене, создал собственную агентуру, в состав которой вошло 13 человек. Он вербовал информаторов через свой Telegram-канал.

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В Николаевской области Служба безопасности Украины задержала 13 российских информаторов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Служба безопасности провела на Николаевщине масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входило 13 местных жителей, которые работали на ФСБ", — говорилось в сообщении.

Отметили, что агенты РФ собирали разведданные о местах базирования и перемещения ВСУ в южном регионе. Также они корректировали воздушные атаки врага по жилой и социальной инфраструктуре Николаева. В частности, осенью 2022 года по их наводке был нанесен удар из зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажному дому в областном центре. В результате тогдашнего обстрела погибло семь мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

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СБУ задержала агентов ГРУ РФ, которые корректировали ракетный обстрел Киева 21 сентября (фото)

По информации СБУ, информаторы передавали координаты украинских объектов ФСБ через "связного", которым оказался пророссийский блогер Сергей Лебедев (псевдоним "Лохматий"). Он является "внештатным корреспондентом" московского информагентства "РИА-Новости" и сейчас скрывается во временно оккупированном Донецке.

В июне СБУ разоблачила его на разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Блогеру было сообщено о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны. Также было установлено, что в Николаевской области по указанию ФСБ он создал собственную агентуру, в состав которой вошли 13 местных его подписчиков. Агентов он вербовал и затем получал от них разведданные через собственный Telegram-канал.

Сотрудникам СБУ удалось установить всех участников агентуры блогера, их задержали по разным местам пребывания. В результате СБУ сообщила девяти из них о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Задержанные находятся под стражей, продолжается расследование.

Также суд признал виновными в совершении преступлений еще четырех агентов РФ, им назначили лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Лебедеву дополнительно инкриминируется по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в составе организованной группы в условиях военного положения). Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению его к ответственности, поскольку он скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины.

Пророссийский блогер Сергей Лебедев: что о нем известно

Известный под псевдонимом "Лохматий". Сергей Лебедев родился в Николаеве. В июле 2023 году ему объявили о подозрении в государственной измене и нарушении обычаев войны. Блогер работал на ФСБ в качестве "внештатного" журналиста российского информагентства "РИА Новости". В частности, он создавал информаторские сети в разных регионах.

Также он создал пророссийский Telegram-канал, аудитория которого была более 30 тысяч пользователей. Лебедев собирал информацию о местах базирования ВСУ и локаций критической и социальной инфраструктуры.

Блогер неоднократно участвовал в подготовке заказных сюжетов с временно оккупированных территорий Украины для росТВ. В материалах он дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины и поддерживал агрессивную политику Кремля.

СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Сергей Лебедев

Напомним, 22 сентября в СБУ сообщили о задержании информатора российских спецслужб. Она передавала врагу электронные координаты девяти объектов военной и критической инфраструктуры Одесской области.

28 сентября стало известно о том, что сотрудники СБУ задержали информаторку спецслужб РФ, которая передавала врагу информацию о местах базирования и направлениях движения ВСУ, которые участвовали в контрнаступательных операциях возле Бахмута Донецкой области. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.