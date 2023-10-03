Найбільша агентура в регіоні: СБУ затримала інформаторів блогера Лебедєва на Миколаївщині (фото)

За даними слідства, Сергій Лебедєв, якого звинувачують у державній зраді, створив власну агентуру, до складу якої увійшло 13 людей. Він вербував інформаторів через свій Telegram-канал.

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У Миколаївській області Служба безпеки України затримала 13 російських інформаторів. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Служба безпеки провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що агенти РФ збирали розвіддані про місця базування та переміщення ЗСУ в південному регіоні. Також вони коригували повітряні атаки ворога по житловій та соціальній інфраструктурі Миколаєва. Зокрема, восени 2022 року за їхнім наведенням було завдано удару з зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку в обласному центрі. В результаті тодішнього обстрілу загинуло сім мирних жителів, зокрема неповнолітня дитина.

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За інформацією СБУ, інформатори передавали координати українських об'єктів ФСБ через "зв’язкового", яким виявився проросійський блогер Сергій Лебедєв (псевдонім "Лохматий"). Він є "позаштатним кореспондентом" московського інформагентства "РИА-Новости" та наразі переховується у тимчасово окупованому Донецьку.

У червні СБУ викрила його на розвідувально-підривній діяльності проти України. Блогеру було повідомлено про підозру в державній зраді та в порушенні законів і звичаїв війни. Також було встановлено, що в Миколаївській області за вказівкою ФСБ він створив власну агентуру, до складу якої увійшли 13 місцевих його підписників. Агентів він вербував та потім отримував від них розвіддані через власний Telegram-канал.

Співробітникам СБУ вдалося встановити всіх учасників агентури блогера, їх затримали за різними місцями перебування. У результаті СБУ повідомила дев'ятьом із них про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Затримані перебувають під вартою, триває розслідування.

Також суд визнав винними у вчиненні злочинів ще чотирьох агентів РФ, їм призначили позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Лебедєву додатково інкриміновано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена у складі організованої групи в умовах воєнного стану). Наразі тривають заходи щодо притягнення його до відповідальності, оскільки він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України.

Проросійський блогер Сергій Лебедєв: що про нього відомо

Відомий під псевдонімом "Лохматий". Сергій Лебедєв народився у Миколаєві. У липні 2023 році йому оголосили про підозру в державній зраді та порушенні звичаїв війни. Блогер працював на ФСБ у ролі "позаштатного" журналіста російського інформагентства "РИА Новости". Зокрема, він створював інформаторські мережі в різних регіонах.

Також він створив проросійський Telegram-канал, аудиторія якого була понад 30 тисяч користувачів. Лебедєв збирав інформацію щодо місць базування ЗСУ та локацій критичної та соціальної інфраструктури.

Блогер неодноразово брав участь у підготовці замовних сюжетів з тимчасово окупованих територій України для росТБ. У матеріалах він дискредитував вище військово-політичне керівництво України та підтримував агресивну політику Кремля.

СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Сергій Лебедєв

Нагадаємо, 22 вересня у СБУ повідомили про затримання інформаторки російських спецслужб. Вона передавала ворогу електронні координати дев'яти об'єктів військової та критичної інфраструктури Одеської області.

28 вересня стало відомо про те, що співробітники СБУ затримали інформаторку спецслужб РФ, яка передавала ворогу інформацію щодо місця базування та напрямки руху ЗСУ, які брали участь у контрнаступальних операціях біля Бахмута Донецької області. Їй загрожує до восьми років тюрми.