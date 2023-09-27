СБУ затримала агентів ГРУ РФ, які коригували ракетний обстріл Києва 21 вересня (фото)

Відомо, що у поле зору до воєнної розвідки РФ підозрювані потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора.

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Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) затримали двох агентів РФ, які коригували повітряну атаку країни-агресора на Київ у ніч на 21 вересня цього року. Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці встановили, що напередодні цієї дати затримані надіслали росіянам координати для удару по місту.

"Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, "наведенням" російських ракет на Київ займались двоє місцевих жителів, які працювали на головне управління генштабу ЗС РФ (відоме як ГРУ).

В СБУ зазначають, що у поле зору воєнної розвідки РФ вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора.

СБУ затримала ворожих коригувальників

"Представник російського ГРУ дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва", – зазначили в СБУ.

За вказівкою спецслужби РФ агенти відслідковували місця базування та переміщення Сил оборони в столичному регіоні. Для цього виходили на вулиці та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також фігуранти "втемну" використовували своїх знайомих, в яких випитували "потрібну" інформацію під виглядом побутових розмов.

Окрім того, ворожі агенти надсилали своєму російському "куратору" фотографії та геолокації стратегічно важливих об’єктів енергетичної інфраструктури.

Для передачі відомостей підозрювані використовували месенджер, а щоб замаскувати "сеанси" зв’язку, створили декілька анонімних акаунтів.

За кожне виконане завдання затримані одержували з РФ гроші.

Під час обшуків за місцями проживання обох фігурантів вилучено мобільні телефони, які вони використовували для фотографування українських об’єктів та листування з агресором. Також знайдено банківські картки, на які російські агенти отримували кошти від свого "куратора" з гру.

СБУ затримала ворожих коригувальників СБУ затримала ворожих коригувальників

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України", – додають у повідомленні.

Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що 26 вересня СБУ затримала на Чернігівщині інформатора спецслужб РФ, який збирав розвіддані про українські війська та критичну інфраструктуру у прикордонних районах області.