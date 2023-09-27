СБУ задержала агентов ГРУ РФ, которые корректировали ракетный обстрел Киева 21 сентября (фото)

Известно, что в поле зрения военной разведки РФ подозреваемые попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространяли после начала полномасштабного вторжения агрессора.

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух агентов РФ, которые корректировали воздушную атаку страны-агрессора на Киев в ночь на 21 сентября этого года. Об этом сообщает СБУ.

Правоохранители установили, что накануне этой даты задержанные прислали россиянам координаты для удара по городу.

"Основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия", — говорится в сообщении.

По данным следствия, "наведением" российских ракет на Киев занимались двое местных жителей, которые работали на главное управление генштаба ВС РФ (известное как ГРУ).

В СБУ отмечают, что в поле зрения военной разведки РФ они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространяли после начала полномасштабного вторжения агрессора.

СБУ задержала вражеских корректировщиков

"Представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу по сбору разведданных на территории Киева", — отметили в СБУ.

По указанию спецслужбы РФ агенты отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе. Для этого выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. Также фигуранты "втемную" использовали своих знакомых, у которых выспрашивали "нужную" информацию под видом бытовых разговоров.

Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому "куратору" фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры.

Для передачи сведений подозреваемые использовали мессенджер, а чтобы замаскировать "сеансы" связи, создали несколько анонимных аккаунтов.

За каждое выполненное задание задержанные получали из РФ деньги.

Во время обысков по месту жительства обоих фигурантов изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для фотографирования украинских объектов и переписки с агрессором. Также найдены банковские карты, на которые российские агенты получали средства от своего "куратора" из группы.

СБУ задержала вражеских корректировщиков СБУ задержала вражеских корректировщиков

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины", — добавляют в сообщении.

Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Напомним, что 26 сентября СБУ задержала на Черниговщине информатора спецслужб РФ, который собирал разведданные об украинских войсках и критической инфраструктуре в приграничных районах области .