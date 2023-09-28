СБУ затримала інформаторку РФ, яка наводила удари по позиціях ЗСУ під Бахмутом (фото)

За даними правоохоронців, підозрювана періодично публікувала на прокремлівських інтернет-ресурсах інформацію про переміщення українських захисників на Донеччині.

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Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала ще одну інформаторку спецслужб Російської Федерації, яка передавала окупантам інформацію про Сили оборони на Донеччині. Про це повідомляє СБУ.

"Найбільше агресора цікавили дані про місця базування та напрямки руху українських захисників, які залучені до контрнаступальних операцій у районі Бахмута", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що жінка передала загарбникам координати тимчасової дислокації та руху десантних підрозділів ЗСУ у напрямку передової.

Співробітники СБУ своєчасно викрили цей факт та поінформували командування українських військ про можливі загрози з боку агресора. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення Сил оборони за вказаними локаціями.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась мешканка прифронтового міста Костянтинівка.

"Фігурантка періодично публікувала на прокремлівських інтернет-ресурсах інформацію про переміщення українських захисників на Донеччині", – зазначають в СБУ.

Саме у такий спосіб російські спецслужби намагалися отримували розвіддані. Для збору інформації жінка обходила місцевість та приховано спостерігала за переправленням військової техніки ЗСУ. Отримані дані викладала у вигляді текстових повідомлень у проросійський телеграм-канал.

Під час обшуків у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами її листування з агресором.

СБУ затримала колаборантку, яка наводила удари по ЗСУ на Донеччині

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ)", – додають правоохоронці.

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, 27 вересня завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював із агресором у період окупації Харківщини. Зловмисника було затримано одразу після звільнення Куп’янського району.