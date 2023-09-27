Грабував українців під виглядом обшуків: судили колаборанта з "Куп'янського МВС РФ", — СБУ

За даними Служби безпеки України, під час своїх "обшуків" росіяни виносили з помешкань українців гроші, побутову техніку та інше приватне майно.

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Завдяки доказовій базі Служби безпеки України (СБУ) реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював з агресором на період окупації Харківщини. Зловмисника було затримано одразу після звільнення Куп’янського району. Про це повідомляють в СБУ.

Слідство встановило, що у серпні 2022 року він добровільно вступив до окупаційного "пункту поліції № 2", який діяв на території тимчасово захопленої громади.

"Перебуваючи там на "посаді слідчого", він займався фабрикуванням "карних справ" проти місцевих жителів для подальшого ув’язнення потерпілих до російських катівень", – йдеться у повідомленні.

Також колаборант разом з озброєними окупантами та їхніми поплічниками вдиралися до осель українців та грабували їх під виглядом "обшуків".

За даними СБУ, під час таких "рейдів" росіяни виносили з помешкань гроші, побутову техніку та інше приватне майно.

"У разі опору – російські карателі застосовували зброю або викрадали власників оселі з їхніми сім’ями", – додають в Службі безпеки.

Таким чином окупанти намагались залякати мешканців регіону та придушити в них спротив кремлівському режиму.

Під час звільнення райцентру колаборант намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Однак, ховався він недовго – вже через день після деокупації громади співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За даними правоохоронців, ворожим поплічником виявився місцевий житель, колишній посадовець органів внутрішніх справ, який у 2017 році звільнився зі служби за станом здоров’я.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав російських окупантів і, "дочекавшись" їх у Куп’янську, приєднався до загарбницьких лав.

"На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 13 років тюрми із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років", – зазначають в СБУ.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, 27 вересня в СБУ повідомили, що правоохоронці затримали двох агентів РФ, які коригували повітряну атаку країни-агресора на Київ у ніч на 21 вересня цього року.