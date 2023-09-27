Грабил украинцев под видом обысков: судили коллаборанта из "Купянского МВД РФ", — СБУ

По данным Службы безопасности Украины, во время своих "обысков" россияне выносили из домов украинцев деньги, бытовую технику и другое частное имущество.

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Благодаря доказательной базе Службы безопасности Украины (СБУ) реальный срок заключения получил еще один коллаборационист, который сотрудничал с агрессором на период оккупации Харьковщины. Злоумышленник был задержан сразу после освобождения Купянского района. Об этом сообщают в СБУ.

Следствие установило, что в августе 2022 года он добровольно вступил в оккупационный "пункт полиции № 2", который действовал на территории временно захваченной общины.

"Находясь там на "должности следователя", он занимался фабрикованием "уголовных дел" против местных жителей для дальнейшего заключения потерпевших в российские застенки", — говорится в сообщении.

Также коллаборационисты вместе с вооруженными оккупантами и их приспешниками врывались в дома украинцев и грабили их под видом "обысков".

По данным СБУ, во время таких "рейдов" россияне выносили из домов деньги, бытовую технику и другое частное имущество.

"В случае сопротивления — российские каратели применяли оружие или похищали владельцев дома с их семьями", — добавляют в Службе безопасности.

Таким образом оккупанты пытались запугать жителей региона и подавить в них сопротивление кремлевскому режиму.

Во время освобождения райцентра коллаборационист пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Однако, прятался он недолго — уже через день после деоккупации громады сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

По данным правоохранителей, вражеским приспешником оказался местный житель, бывший чиновник органов внутренних дел, который в 2017 году уволился со службы по состоянию здоровья.

После начала полномасштабного вторжения РФ он поддержал российских оккупантов и, "дождавшись" их в Купянске, присоединился к захватническим рядам.

"На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 13 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет", — отмечают в СБУ.

Служба безопасности подчеркивает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства.

Напомним, 27 сентября в СБУ сообщили, что правоохранители задержали двух агентов РФ, которые корректировали воздушную атаку страны-агрессора на Киев в ночь на 21 сентября этого года.