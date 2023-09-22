Коригувала удари по Одещині: СБУ затримала російську інформаторку (фото)

Відомо, що для отримання розвідданих зловмисниця регулярно їздила маршрутним таксі по території регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників.

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Служба безпеки України (СБУ) затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка брала участь у підготовці нової серії повітряних атак РФ на Одеську область. Про це 22 вересня повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, для здійснення ворожих ударів зловмисниця передала окупантам електронні координати 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури регіону.

"Серед них – укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди й стратегічно важливі локації залізничного сполучення", – йдеться у повідомленні.

Крім того, російська коригувальниця намагалась простежити напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

Втім, Служба безпеки викрила фігурантку ще на початковому етапі її розвідувально-підривної діяльності та поінформувала командування українських військ про можливі загрози повітряних атак РФ. У результаті були вжиті заходи для убезпечення Сил оборони за вказаними локаціями.

Саму ж коригувальницю співробітники СБУ затримали на спробі передачі нових розвідданих окупантам.

"Тим самим українська спецслужба запобігла здійсненню серії повітряних ударів ворога по "підготовлених" цілях на території регіону", – додають в СБУ.

За даними слідства, російською інформаторкою виявилась мешканка Чорноморська, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала окупантів і активно про це "виписувала" у заборонених соцмережах.

Таким чином вона потрапила у поле зору ворожих спецслужб, які згодом дистанційно залучили її до співпраці на користь країни-агресора.

Для отримання розвідданих зловмисниця регулярно їздила маршрутним таксі по території регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників.

"Отримані відомості вона надсилала окупантам у вигляді текстових і голосових повідомлень та скріншотів електронних карт, на яких позначала українські об’єкти", – зазначають правоохоронці.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її комунікації з агресором.

СБУ затримала російську інформаторку СБУ затримала російську інформаторку

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під вартою.

СБУ затримала російську інформаторку СБУ затримала російську інформаторку

В Службі безпеки України повідомили, що тепер зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, 14 вересня контррозвідники СБУ затримали інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про місця базування українських захисників у районі Слов’янська.