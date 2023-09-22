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Коригувала удари по Одещині: СБУ затримала російську інформаторку (фото)

СБУ, затримання, Служба безпеки України, коригувальниця, інформаторка, зрадниця
СБУ затримала російську інформаторку

Відомо, що для отримання розвідданих зловмисниця регулярно їздила маршрутним таксі по території регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників.

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Служба безпеки України (СБУ) затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка брала участь у підготовці нової серії повітряних атак РФ на Одеську область. Про це 22 вересня повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, для здійснення ворожих ударів зловмисниця передала окупантам електронні координати 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури регіону.

"Серед них – укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди й стратегічно важливі локації залізничного сполучення", – йдеться у повідомленні.

Крім того, російська коригувальниця намагалась простежити напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

Втім, Служба безпеки викрила фігурантку ще на початковому етапі її розвідувально-підривної діяльності та поінформувала командування українських військ про можливі загрози повітряних атак РФ. У результаті були вжиті заходи для убезпечення Сил оборони за вказаними локаціями.

Саму ж коригувальницю співробітники СБУ затримали на спробі передачі нових розвідданих окупантам.

"Тим самим українська спецслужба запобігла здійсненню серії повітряних ударів ворога по "підготовлених" цілях на території регіону", – додають в СБУ.

За даними слідства, російською інформаторкою виявилась мешканка Чорноморська, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала окупантів і активно про це "виписувала" у заборонених соцмережах.

Таким чином вона потрапила у поле зору ворожих спецслужб, які згодом дистанційно залучили її до співпраці на користь країни-агресора.

Для отримання розвідданих зловмисниця регулярно їздила маршрутним таксі по території регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників.

"Отримані відомості вона надсилала окупантам у вигляді текстових і голосових повідомлень та скріншотів електронних карт, на яких позначала українські об’єкти", – зазначають правоохоронці.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її комунікації з агресором.

СБУ, затримання, Служба безпеки України, коригувальниця, інформаторка, зрадниця Fullscreen
СБУ затримала російську інформаторку
СБУ, затримання, Служба безпеки України, коригувальниця, інформаторка, зрадниця Fullscreen
СБУ затримала російську інформаторку

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під вартою.

СБУ, затримання, Служба безпеки України, коригувальниця, інформаторка, зрадниця Fullscreen
СБУ затримала російську інформаторку
СБУ, затримання, Служба безпеки України, коригувальниця, інформаторка, зрадниця Fullscreen
СБУ затримала російську інформаторку

В Службі безпеки України повідомили, що тепер зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, 14 вересня контррозвідники СБУ затримали інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про місця базування українських захисників у районі Слов’янська.