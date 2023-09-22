Корректировала удары по Одесской области: СБУ задержала российскую информаторшу (фото)

Известно, что для получения разведданных злоумышленница регулярно ездила маршрутным такси по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала еще одного информатора российских спецслужб, которая участвовала в подготовке новой серии воздушных атак РФ на Одесскую область. Об этом 22 сентября сообщили в СБУ.

По данным правоохранителей, для осуществления вражеских ударов злоумышленница передала оккупантам электронные координаты 9 объектов военной и критической инфраструктуры региона.

"Среди них — укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные локации железнодорожного сообщения", — говорится в сообщении.

Кроме того, российская корректировщица пыталась проследить направления полетов боевой авиации ВСУ.

Впрочем, Служба безопасности разоблачила фигурантку еще на начальном этапе ее разведывательно-подрывной деятельности и проинформировала командование украинских войск о возможных угрозах воздушных атак РФ. В результате были приняты меры для обеспечения безопасности Сил обороны по указанным локациям.

Саму же корректировщицу сотрудники СБУ задержали на попытке передачи новых разведданных оккупантам.

"Тем самым украинская спецслужба предотвратила осуществление серии воздушных ударов врага по "подготовленным" целям на территории региона", — добавляют в СБУ.

По данным следствия, российской информаторкой оказалась жительница Черноморска, которая в начале полномасштабного вторжения РФ поддержала оккупантов и активно об этом "выписывала" в запрещенных соцсетях.

Таким образом она попала в поле зрения вражеских спецслужб, которые впоследствии дистанционно привлекли ее к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.

Для получения разведданных злоумышленница регулярно ездила маршрутным такси по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников.

"Полученные сведения она отправляла оккупантам в виде текстовых и голосовых сообщений и скриншотов электронных карт, на которых обозначала украинские объекты", — отмечают правоохранители.

Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами ее коммуникации с агрессором.

СБУ задержала российскую информаторшу СБУ задержала российскую информаторшу

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас она находится под стражей.

СБУ задержала российскую информаторшу СБУ задержала российскую информаторшу

В Службе безопасности Украины сообщили, что теперь злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, 14 сентября контрразведчики СБУ задержали информатора российских спецслужб, который собирал разведданные о местах базирования украинских защитников в районе Славянска.