РФ атакувала вночі групами Shahed: вибухи чули в кількох регіонах України, деталі

Російське командування запустило по Україні п`ять груп "Шахедів", які дістались з півдня до Хмельниччини та Чернігівщини.

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В ніч з 5 на 6 жовтня 2023 року ЗС РФ атакували Україну зграєю дронів-камікадзе Shahed-136. Дрони рухались чотирма групами і прямували зі сходу та півдня. Майже до ранку на території областей півдня, центру та півночі лунали вибухи внаслідок роботи ППО. В деталях нічного обстрілу розбирався Фокус.

Перший сигнал повітряної тривоги, пов'язаної з нічним обстрілом РФ, пролунав на Херсонщині о 23:26. Повітряне командування повідомило про загрозу удару дронів-камікадзе Shahed, які стартували з полігону Чауда в Криму. Тоді ж Повітряне командування попередило про ударні безпілотники, які зайшли через Харківську область.

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По ходу польоту "Шахедів" починали працювати українські сили ППО. Зокрема, вибухало від Черкащини до Одещини. Під загрозою опинився порт Рені та кордон з Румунією, писали у місцевих пабліках та моніторингових каналах.

Обстріл РФ в ніч на 6 жовтня: деталі

Російське командування розділило ударні БПЛА, які загрожували Україні, на чотири групи. Зокрема, одна група прямувала на Харків, друга — через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської, третя — з Чорного моря летіла у бік Коблево, четверта — дістала до Херсонської області і летіла у бік Березнегуватого. За 20 хвилин додалась п'ята група, яка загрожувала Миколаєву.

Нічна атака дроів 5-6 жовтня 2023 року Фото: DeepState

Сигнал повітряної тривоги поступово поширювався: з Херсонщини (23:56) хвилі тривог пішли на Одещину (00:56), з Запорізької області — на Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Черкащину. Тоді ж дрони дістались до Полтавщини (01:46) і полетіли у напрямку Чернігівської області. Близько 02:00 попередили про загрозу Хмельницькій області і в Старокостянтинівському районі, також під загрозою опинилась і Чернівецька область (01:56). О 3:00 пролунали сигнали тривоги в Житомирській та Вінницькій областях.

По ходу польоту "Шахедів" працювали сили ППО, ідеться у повідомленнях низки моніторингових пабліків. Близько 00:00 год. вибухи пролунали на Миколаївщині, о 00:40 — в Кропивницькому, близько 01:29 — на Черкащині.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер о 2:25 написав, що БПЛА загрожують Ізмаїльському та Білгород-Дністровському району і просив громадян перебувати в Укритті. Тоді ж написали, що російські дрони летіли ледь не впритул до кордону з Румунією — о 2:57 про загрозу порту Рені написали Повітряні Сили ЗСУ.

Військові адміністрації та ПС ЗСУ поки що не коментували нічний обстріл російськими дронами. Повітряне командування повідомило про відбій повітряної загрози "Шахедами" близько 4:00 та анонсувало звіт пізніше.

Зазначимо, паралельно з російською атакою дронів-камікадзе, безпілотники невідомого походження атакували дві області Росії — Курську та Бєлгородську. Близько 4:00 жителі Севастополя в окупованому Криму повідомили про стрілянину у місті.

Нагадуємо, напередодні, 5 жовтня, росіяни обстріляли село Гроза в Харківській області. Російська ракета влучила у зібрання місцевих жителів, яких внаслідок війни залишалось близько 100. Єдиний удар ЗС РФ убив половину жителів, яким вдалось вижити під час окупації — загинуло понад 50 осіб, повідомили у Нацполіції.