Вибухи в Бєлгородській і Курській областях: у РФ заявили про атаку БПЛА (фото, відео)

У Міноборони Росії заявили, що чергові засоби ППО нібито збили сім безпілотників. Місцеві пабліки показали наслідки обстрілу.

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Увечері 5 жовтня в Бєлгородській і Курській областях Російської Федерації пролунали вибухи. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Російської Федерації в Telegram.

За даними Міноборони РФ близько 20:30 чергові засоби протиповітряної оборони нібито знищили один безпілотний літальний апарат над Курською областю.

Губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі підтвердив, що в Курському районі спрацювала ППО і закликав місцевих жителів зберігати спокій.

"Через небезпеку самоліквідації збитих українських БПЛА не чіпайте уламки та не наближайтеся до них!" — написав чиновник.

Місцеві Telegram-канали уточнили, що вибух пролунав у районі проспекту Дериглазова в Курську.

Вибух у Курську

Пізніше в Міноборони РФ відзвітували про знищення шести "БПЛА літакового типу" над Бєлгородською областю.

Вибухи в Бєлгродській області

Про те, що протиповітряна оборона нібито збила шість дронів також написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі", — зазначив глава регіону.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що внаслідок обстрілу постраждав автомобіль.

У Бєлгородській області пошкоджено автомобіль У Бєлгородській області пошкоджено автомобіль Фото: Соцмережi

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 5 жовтня оперативники СБУ організували атаку дронів на електропідстанцію в Курській області РФ. Інфраструктурний об'єкт забезпечував електроенергією військові комплекси в населених пунктах: Суджа, Любимівка і Глушково.

Раніше, 3 жовтня, безпілотники атакували завод "Монокристал" у Бєлгородській області, що є одним із найбільших світових виробників синтетичного сапфіра, який використовують, зокрема, в електроніці.