"Було 7 прильотів": на Бєлгородщині лунають вибухи на заводі компонентів для електроніки

"Монокристал" — є одним з найбільших світових виробників синтетичного сапфіру, який використовується, зокрема, в електроніці.

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У Бєлгородській області Росії зранку 3 жовтня знову неспокійно. Жителі Шебекіного чують вибухи — невідомі БпЛА атакують місцевий завод з виробництва сапфірів "Монокристал". Про це повідомляє російське видання Mash.

"Просто зараз ЗСУ обстрілюють завод "Монокристал" у місті Шебекіно Бєлгородської області. За нашими даними, з 7:18 ранку було сім прильотів. Щонайменше один снаряд не розірвався", — йдеться в повідомленні.

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Відомо, що завод "Монокристал" — один з найбільших світових виробників синтетичного сапфіру, який використовується для високотехнологічних застосувань в електронній та оптоелектронній промисловості, використовується в електроні, зокрема, використовується в Apple Watch. У березні минулого року міністерство промисловості й торгівлі країни-агресорки заявило, що обмежень поставок штучних сапфірів не планують.

Нагадаємо, що в РФ на авіазавод, де виробляють ракети Х-59 навідалися кілька українських дронів. Три з чотирьох влучили в ціль.

Раніше повідомлялося, що у Міноборони РФ заявили, що російська ППО збила 7 українських балістичних ракет "Грім-2", які Україна по них не запускала.