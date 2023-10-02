Найзухваліша операція пілотів ЗСУ — залетіли на територію РФ і атакували "ціль": подробиці

Два українські бомбардувальники на гранично малих висотах прорвалися крізь російську систему ППО, виконали смертельно небезпечне завдання та повернулися на базу, розповіли в СК РФ.

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Українські пілоти змогли провести одну з найбільш зухвалих операцій протягом війни з Росією на території країни-агресорки. Вони залетіли на територію ворожої держави і завдали ударів по нафтобазі в Брянській області. Про це повідомляє Слідчий комітет Росії.

У атаці звинуватили командира 7-ї бригади тактичної авіації ім. Петра Франка Збройних сил України Євгена Булацика (ред. — начальник Старокостянтинівського гарнізону). За інформацією слідкома, саме він віддав наказ про бомбардування російської нафтобази.

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Атака відбулася у квітні 2022 року. Два українські бомбардувальники Су-24м перетнули повітряний простір Російської Федерації, обійшли російську ППО і над територією Брянської області завдали удару по нафтопаливній станції ТОВ НК "Руснафта-Брянськ".

Після цього українські пілоти благополучно повернулися на територію України.

В результаті атаки ціль була уражена.

У Слідкомі скаржаться, що внаслідок вибуху авіаційних бомб на території нафтоналивної станції "була створена небезпека загибелі не менше 10 цивільних осіб", які перебувають у момент атаки на території підприємства, а також зруйновано та пошкоджено майно, чим власнику завдано значної майнової шкоди на суму понад 16 млн рублів.

Нагадаємо, що 2 жовтня стало відомо, що пілот ЗС РФ поїхав на відпочинок в Дубай і там здався США.

4 вересня в ЗМІ повідомили, що пілот РФ, який передав Україні вертоліт Мі-8, закликав росіян перейти на бік ЗСУ.