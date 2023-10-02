Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Атака БПЛА на аеродром Пскова та інші об'єкти в РФ

Найзухваліша операція пілотів ЗСУ — залетіли на територію РФ і атакували "ціль": подробиці

війна рф проти україни, авіація ЗСУ, пілоти ЗСУ, ВПС ЗСУ на території РФ. новини росії, новини брянська

Два українські бомбардувальники на гранично малих висотах прорвалися крізь російську систему ППО, виконали смертельно небезпечне завдання та повернулися на базу, розповіли в СК РФ.

Related video

Українські пілоти змогли провести одну з найбільш зухвалих операцій протягом війни з Росією на території країни-агресорки. Вони залетіли на територію ворожої держави і завдали ударів по нафтобазі в Брянській області. Про це повідомляє Слідчий комітет Росії.

У атаці звинуватили командира 7-ї бригади тактичної авіації ім. Петра Франка Збройних сил України Євгена Булацика (ред. — начальник Старокостянтинівського гарнізону). За інформацією слідкома, саме він віддав наказ про бомбардування російської нафтобази.

Важливо
"Три влучили в ціль": в ГУР підтвердили атаку БпЛА на авіазавод в РФ з виробництва ракет Х-59

Атака відбулася у квітні 2022 року. Два українські бомбардувальники Су-24м перетнули повітряний простір Російської Федерації, обійшли російську ППО і над територією Брянської області завдали удару по нафтопаливній станції ТОВ НК "Руснафта-Брянськ".

Після цього українські пілоти благополучно повернулися на територію України.

Fullscreen

В результаті атаки ціль була уражена.

У Слідкомі скаржаться, що внаслідок вибуху авіаційних бомб на території нафтоналивної станції "була створена небезпека загибелі не менше 10 цивільних осіб", які перебувають у момент атаки на території підприємства, а також зруйновано та пошкоджено майно, чим власнику завдано значної майнової шкоди на суму понад 16 млн рублів.

Нагадаємо, що 2 жовтня стало відомо, що пілот ЗС РФ поїхав на відпочинок в Дубай і там здався США.

4 вересня в ЗМІ повідомили, що пілот РФ, який передав Україні вертоліт Мі-8, закликав росіян перейти на бік ЗСУ.