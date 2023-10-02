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Военный Фокус Российско-украинская война Атака БПЛА на аэродром Пскова и другие объекты в РФ

Самая дерзкая операция пилотов ВСУ — залетели на территорию РФ и атаковали "цель": подробности

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Два украинских бомбардировщика на предельно малых высотах прорвались сквозь российскую систему ПВО, выполнили смертельно опасное задание и вернулись на базу, рассказали в СК РФ.

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Украинские пилоты смогли провести одну из самых дерзких операций в течение войны с Россией на территории страны-агрессора. Они залетели на территорию вражеского государства и нанесли удары по нефтебазе в Брянской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.

В атаке обвинили командира 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Вооруженных сил Украины Евгения Булацика (ред. — начальник Староконстантиновского гарнизона). По информации следкома, именно он отдал приказ о бомбардировке российской нефтебазы.

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Атака произошла в апреле 2022 года. Два украинских бомбардировщика Су-24м пересекли воздушное пространство Российской Федерации, обошли российскую ПВО и над территорией Брянской области нанесли удар по нефтетопливной станции ООО НК "Руснефть-Брянск".

После этого украинские пилоты благополучно вернулись на территорию Украины.

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В результате атаки цель была поражена.

В Следкоме жалуются, что в результате взрыва авиационных бомб на территории нефтеналивной станции "была создана опасность гибели не менее 10 гражданских лиц", находящихся в момент атаки на территории предприятия, а также разрушено и повреждено имущество, чем собственнику нанесен значительный имущественный ущерб на сумму более 16 млн рублей.

Напомним, что 2 октября стало известно, что пилот ВС РФ поехал на отдых в Дубай и там сдался США.

4 сентября в СМИ сообщили, что пилот РФ, который передал Украине вертолет Ми-8, призвал россиян перейти на сторону ВСУ.