Пилот ВС РФ поехал на отдых в Дубай и там сдался США: подробности, — соцсети (фото)

Гавриченко решил кардинально изменить свою жизнь и вместо того, чтобы вернуться в РФ отправился в американское посольство в ОАЭ, где заявил, что отказывается воевать в Украине и готов дать показания.

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Российский летчик с позывным "Гавр" поехал на отдых в ОАЭ и там сдался в плен к США. Об этом сообщают в телеграм-канале "Досье шпиона".

Отмечается, что военнослужащий авиационной эскадрильи Росгвардии, старший лейтенант Гавриченко (позывной "Гавр") не захотел больше выполнять преступные приказы российского командования в Украине и оказался в США.

В конце сентября у "Гавра" выдался отпуск. Он отправился в ОАЭ вместе с семьей. Насладившись отдыхом, Гавриченко решил кардинально изменить свою жизнь и вместо того, чтобы вернуться в РФ отправился в американское посольство в ОАЭ, где заявил, что отказывается воевать в Украине и готов дать показания.

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О поступке "Гавра" уже знают в РФ, а ФСБ сейчас устанавливает обстоятельства побега российского пилота — допрашиваются его сослуживцы, просматриваются мобильные телефоны.

ФСБ считает, что убедил Гавриченко таким образом уйти со службы его давний товарищ еще по учебе Антон Васильев (Лях), тоже российский летчик. Он уехал из России после начала войны против Украины и сейчас проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Свободное время проводит у бассейна, занимается организацией сборов для украинской армии и, не исключено, делится служебной информацией с представителями Пентагона.

"Так или иначе, "Гавр" вместе со всей служебной информацией в его голове — теперь в распоряжении США. А там и бассейн в пригороде Лос-Анджелеса недалеко", — пишут в телеграм-канале.

Пока что Минобороны РФ "потерю" российского летчика не комментировало.

Случаи побега российских пилотов

Недавно ГУР Минобороны Украины провела операцию под названием "Синица". Украинская разведка переманила на свою сторону летчика 319-го отдельного вертолетного полка (в/ч 13984) капитана Максима Кузьминова. Он угнал вертолет Ми-8АМТШ и получил за это вознаграждение в размере 500 000 долларов США, убежище и новые документы для себя и семьи.

Еще один 26-летний российский пилот Дмитрий Мишов сбежал из России в Литву. Он служил штурманом-оператором боевого вертолета в воинской части №44440 в городе Острове Псковской области, 15-я бригада армейской авиации, которая с первого дня участвует в полномасштабном вторжении России в Украину. Мишов подал заявление на увольнение из рядов ВС РФ, но его не увольняли, поэтому он решил податься за границу.

Также ранее в сети обнародовали перехват переговоров россиян, из которого стало известно, что 4 апреля 2022 года один из группы вертолетов ВКС РФ, которые взлетели в Беларуси в сторону России, отклонился от курса и полетел в сторону границы с Украиной. Тот вертолет имел регистрационный номер RF-04812, а пилота звали Тимурчик. Что произошло на самом деле, неизвестно, но через пару недель появилась новость, что в Ульяновской области в поселке Старая Кулатка попрощались с летчиком ВС РФ Тимуром Кипчатовым, который погиб 4 апреля — в день, когда перехватили переговоры.