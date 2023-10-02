Пілот ЗС РФ поїхав на відпочинок в Дубай і там здався США: подробиці, – соцмережі (фото)

Гавриченко вирішив кардинально змінити своє життя і замість того, щоб повернутися до РФ вирушив до американського посольства в ОАЕ, де заявив, що відмовляється воювати в Україні і готовий дати свідчення.

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Російський льотчик з позивним "Гавр" поїхав на відпочиновк в ОАЕ і там здався в полон до США. Про це повідомляють у телеграм-каналі "Досье шпиона".

Зазначається, що військовослужбовець авіаційної ескадрильї Росгвардії, старший лейтенант Гавриченко (позивний "Гавр") не схотів більше виконувати злочинні накази російського командування в Україні і опинився у США.

Наприкінці вересня у "Гавра" видалася відпустка. Він вирушив у ОАЕ разом із родиною. Насолодившись відпочинком, Гавриченко вирішив кардинально змінити своє життя і замість того, щоб повернутися до РФ вирушив до американського посольства в ОАЕ, де заявив, що відмовляється воювати в Україні і готовий дати свідчення.

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Про вчинок "Гавра" вже знають у РФ, а ФСБ нині встановлює обставини втечі російського пілота — допитуються його товариші по службі, продивляються мобільні телефони.

ФСБ вважає, що переконав Гавриченка у такий спосіб піти зі служби його давній товариш ще з навчання Антон Васильєв (Лях), теж російський льотчик. Він виїхав з Росії після початку війни проти України і зараз проживає в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США. Вільний час проводить біля басейну, займається організацією зборів для української армії та, не виключено, ділиться службовою інформацією з представниками Пентагону.

"Так чи інакше, "Гавр" разом із усією службовою інформацією в його голові – тепер у розпорядженні США. А там і басейн у передмісті Лос-Анджелеса недалеко", — пишуть в телеграм-каналі.

Поки що Міноборони РФ "втрату" російського льотчика не коментувало.

Випадки втечі російських пілотів

Нещодавно ГУР Міноборони України провела операцію під назвою "Синиця". Українська розвідка переманила на свій бік льотчика 319-го окремого вертолітного полку (в/ч 13984) капітана Максима Кузьмінова. Він викрав вертоліт Мі-8АМТШ і отримав за цю винагороду в розмірі 500 000 доларів США, притулок і нові документи для себе та сім'ї.

Ще один 26-річний російський пілот Дмитро Мішов утік із Росії ло Литви. Він служив штурманом-оператором бойового вертольота у військовій частині №44440 у місті Острові Псковської області, 15-та бригада армійської авіації, яка з першого дня бере участь у повномасштабному вторгненні Росії до України. Мішов подав заяву на звільнення з лав ЗС РФ, але його не звільняли, тож він вирішив податися за кордон.

Також раніше в мережі оприлюднили перехоплення переговорів росіян, із якого стало відомо, що 4 квітня 2022 року один із групи гелікоптерів ВКС РФ, які злетіли в Білорусі в бік Росії, відхилився від курсу та полетів у бік кордону з Україною. Той гелікоптер мав реєстраційний номер RF-04812, а пілота звали Тимурчик. Що сталося насправді, невідомо, але за пару тижнів з'явилася новина, що в Ульянівській області у селищі Стара Кулатка попрощалися з льотчиком ЗС РФ Тимуром Кіпчатовим, який загинув 4 квітня — у день, коли перехопили переговори.