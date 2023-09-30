ГУР провело нову унікальну операцію: кадровий військовий РФ перейшов на бік України (фото)

Російський військовий Данило Алфьоров звернувся до ГУР чотири місяці тому. В певний момент його запідозрили у зраді, тому довелося переходити лінію фронту.

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30 вересня речник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів про спецоперацію українських розвідників, яка тривала з червня 2023 року. Зокрема, вдалося завербувати кадрового російського військового, який допоміг здатися в полон більш як десятьом солдатам ЗС РФ. Деякі деталі спецоперації стали відомі під час брифінгу в "Укрінформ".

За словами Юсова, спецоперація називалась "Бариня". Головним героєм спецоперації став лейтенант ЗС РФ Данило Володимирович Алфьоров. Співпраця з українською розвідкою почалася в червні та тривала доти, поки це не стало небезпечним. Коли з'явилася загроза життю росіянина, його переправили через лінію фронту.

Спецоперація ГУР: деталі

"Співпраця почалася через канали зв'язку програми "Хочу жить!" — розповів Алфьоров журналістам.

Росіянин переконав перейти на бік України 11 солдатів ЗС РФ. Після цього вони трьома партіями перейшли на підконтрольну Україні територію. В певний момент зрозумів, що його підозрюють, і звернувся до кураторів із проханням про порятунок.

Під час брифінгу не сказали, коли саме врятували Алфьорова. Однак він пояснив, що станом на сьогодні встиг пройти всі необхідні перевірки.

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"Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з "Хочу жить", що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон".

Під час зустрічі з медійниками Юсов показав військовий документ російського військовослужбовця. На світлинах із місця подій видно, що його обличчя не приховують.

Зазначимо, на початку вересня ГУР Міноборони розповіло про спецоперацію "Синиця". Тоді на бік України перейшов пілот російського вертольота Мі-8.

Пізніше з'ясувалося, що пілота звали Максим Кузьмінов. Із перших днів вторгнення РФ він не хотів брати участь у війні проти України та шукав можливості, щоб цього уникнути. З цією метою звернувся до української програми "Хочу жить!"

Співпраця почалася з березня 2022 року, розповів росіянин. Протягом цього часу з ним підтримували контакт і шукали оптимальний час для переходу. Також стверджує, що його ніхто не примушував, — рішення ухвалив самостійно, хоч і було що втрачати: мав дві квартири, машину, очікував на високу пенсію.

Спершу з РФ вивезли матір Кузьмінова. Потім обирали сприятливу нагоду. Врешті спецоперація сталася 9 серпня: вертоліт Мі-8, пілотований Максимом, перелетів кордон, доставивши в Україну ще й запчастини до російських літаків. На борту також було кілька російських військових: вони чинили опір, тому не вижили.

Нагадуємо, після оприлюднення деталей спецоперації "Синиця" голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що тривають перемовини з іншими росіянами, які готові перейти на бік України. Також розвідники повідомили: щодня отримують 150 заявок на здачу в полон.