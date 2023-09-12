150 заявок на день: у ГУР розповіли, скільки росіян хочуть здатися в полон після історії з Мі-8

Після успішної спецоперації "Синиця", під час якої російський пілот Максим Кузьмінов передав Україні вертоліт Мі-8 в обмін на $500 тисяч, кількість росіян, охочих здатися в полон, різко зросла. У ГУР розповіли Фокусу, скільки сьогодні надходить заявок від солдатів ЗС РФ, готових скласти зброю.

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"Станом на 10 вересня 2023 року загалом [з 18 вересня 2022 року, коли було запущено державний проєкт "Хочу жить" — прим.] отримано майже 25 тисяч звернень. У середньому оператори обробляють 70-100 заявок щодня. Після брифінгу з пілотом Мі-8 сплеск був до 150 заявок щодня, інколи були дні, коли оператори обробляли 200 заявок. Це безпосередньо пов'язано з операцією "Синиця", — говорить Фокусу представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, такий сплеск активності з боку росіян, які бажають здатися в полон, помічений не вперше.

"Активні дії Сил безпеки і оборони впливають на морально-психологічний стан як особливого складу ворога, так і їхніх родичів. Успіхи України на фронті або інші хороші новини з нашого боку, мотивують росіян думати про своє майбутнє, як зберегти життя", — зазначає Юсов.

За словами представника ГУР, табори для військовополонених в Україні відповідають вимогам міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції, а їх облаштування є частиною міжнародної допомоги.

"Ми виконуємо всі зобов'язання в плані забезпечення необхідних умов [для військовополонених]. Водночас військовополонені працюють і частково відпрацьовують витрачений на них ресурс, згідно з міжнародними правилами і нормами", — додає Юсов.

Військовополонені, яких Росія відмовляється обмінювати, залишаються в Україні до закінчення бойових дій.

"Був епізод, коли Україна пропонувала забрати тяжкопоранених, але РФ не реагувала. Ці люди продовжують перебувати в таборах для військовополонених", — каже Юсов.

Щоб так само, як пілот Максим Кузьмінов, отримати винагороду, мало лише здатися в полон, необхідно прихопити з собою ще й техніку.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про винагороди за придатну до використання і передану Збройним силам України техніку російських загарбників.

За добровільно передану ЗСУ бойову техніку передбачені такі суми:

бойовий літак (винищувальної, бомбардувальної та штурмової авіації) ㅡ 1 млн доларів;

бойовий вертоліт ㅡ 500 тис. доларів;

реактивна система залпового вогню до калібру 122 мм ㅡ 25 тис. доларів, понад 122 мм — 35 тис. доларів;

танк, самохідна наземна артилерія ㅡ 100 тис. доларів;

бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина ㅡ 50 тис. доларів;

військовий автомобіль (вантажний, спеціалізований), військовий тягач, військові інженерні машини: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостовкладання, розгородження, для прокладання шляхів, землерийних робіт і подолання водних перешкод ㅡ 10 тис. доларів;

корабель 1 або 2 рангу ㅡ1 млн доларів;

корабель 3 або 4 рангу ㅡ 500 тис. доларів;

судно військового (допоміжного) забезпечення ㅡ 200 тис. доларів;

судно малогабаритне бойового (розвідувального) призначення ㅡ 50 тис. доларів.

Ба більше, якщо техніку здають ЗС РФ, їм гарантують таємницю факту передання, безпечне перебування в Україні, допомогу в отриманні нових документів і виїзді в третю країну.

10 тисяч грн на одного полоненого

За словами представника Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Петра Яценка, Росія не виявляє величезного бажання повертати своїх військовослужбовців.

"Ми бачили не один випадок, коли росіяни перебували в полоні понад рік, і їх не забирали. Але більшість обмінюють через кілька місяців. На сьогодні відбулося 48 обмінів. Починаючи з 11 березня 2022 року, ми обміняли 2598 осіб. Україна зацікавлена в обміні. Ми не зацікавлені в тому, щоб росіяни тут перебували. Тому ми звертаємося з різними пропозиціями до російської сторони з умовами обміну. Процес переговорів ведеться постійно, навіть коли ми з вами розмовляємо", — каже Фокусу Яценко.

За його словами, у середньому на місяць на одного військовополоненого виділяється близько 10 тисяч грн. У цю суму входить харчування, одяг, медична допомога та зв'язок із родичами. Також полонені мають можливість працювати. Вони виконують нескладні завдання, дозволені третьою Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими.

Яценко додає, що у полонених є особисті рахунки, на які родичі можуть переказувати гроші. Ці кошти вони витрачають на власний розсуд у магазині табору, де можуть придбати продукти або предмети першої необхідності.

"Є кілька видів роботи [передбаченої для військовополонених]. Найпростіший — склеювання поліграфічної продукції. Фізично виконувати це нескладно, потрібна тільки акуратність. Також полонені із пластику плетуть садові меблі, готують і прибирають у таборі, або працюють у різних цехах: деревообробки, варіння металевих каркасів для садових меблів. Зарплата невелика. Згідно з третьою Женевською конвенцією, це чверть швейцарського франка — в районі 10 грн на день. На місяць набігає близько 300 гривень", — додає Яценко.

Центральний табір військовополонених розташований на заході України. Саме туди потрапляють більшість росіян, які бажають здатися в полон.

Нагадаємо, наприкінці серпня в ГУР МОУ повідомили про успішну спецоперацію "Синиця", до якої готувалися пів року. Російський вертоліт Мі-8 із трьома членами екіпажу приземлився в Харківській області. Крім пілота Максима Кузьмінова, який передав машину Україні, на борту були ще два члени екіпажу. Вони загинули під час спроби втечі, коли зрозуміли, що приземлилися в Україні.

За співпрацю з українськими спецслужбами Максим Кузьмінов отримає 500 тисяч доларів і нові документи. Його родину непомітно евакуювали з РФ до початку спецоперації.

Фокус раніше писав про те, що ГУР показало документальний фільм про роботу української розвідки, зокрема про спецоперацію "Синиця".

Фокус також писав, що російський пілот Максим Кузьмінов може допомагати ЗСУ боротися проти ворога.