Унікальна спецоперація: у ГУР показали російського пілота, який передав Україні МІ-8 (відео)

ГУР анонсувало документальний фільм, у якому розкажуть про роботу розвідки. Зокрема, розкриють деталі унікальної спецоперації "Синиця", під час якої вдалося переманити російського пілота й отримати вертоліт Мі-8.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України анонсувало документальний фільм "Zбиті льотчики Росії", що розповідає про спецоперації розвідки. Картину покажуть 3 вересня. Серед іншого у фільмі розкажуть про унікальну спецоперацію "Синиця", під час якої військовій розвідці вдалося переманити російського льотчика на український бік і отримати вертоліт Мі-8.

В анонсі фільму є короткий уривок із росіянином, який, імовірно, є тим самим пілотом, що перейшов на бік України.

"Ніхто не бажає цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це питання тільки часу", — каже він.

Фільм покажуть 3 вересня о 22:15.

Нагадаємо, 23 серпня капітан ЗС РФ Ілля Туманов у своєму Telegram-каналі Fightbomber поінформував, що російський гелікоптер нібито втратив орієнтування та випадково приземлився на аеродромі Полтави. Усіх членів екіпажу після приземлення ліквідували.

Пізніше стало відомо, що це була робота ГУР МО України, до якої готувалися пів року. Вертоліт приземлився в Харківській області. За словами начальника відомства Кирила Буданова, окрім пілота, на борту Мі-8 перебували ще двоє членів екіпажу. Коли вони зрозуміли, що приземлилися в Україні, вони спробували втекти, але були ліквідовані. Російський Мі-8 дислокується в Києві, а його пілот хоче залишитися жити в Україні. Його сім'ю непомітно евакуювали з РФ.

На тлі спецоперації "Синиця" в ЗМІ також згадали тогорічний випадок, коли російський пілот намагався потрапити в Україну на літаку, але, ймовірно, був ліквідований своїми.

Фокус писав 3 вересня про те, чому Китай підтримує Україну, але боїться поразки Росії. На думку керівника ГУР МО Кирила Буданова, у Пекіна своя логіка. Китай влаштувала б конфігурація, за якої РФ програє непомітно, а Україна водночас збереже свій суверенітет.

Також Фокус розповідав 3 вересня про те, що ЗС РФ укотре обстріляли Одеську область. В Одеській ОВА вважають, що одна з причин масованої атаки — майбутня зустріч президента РФ Путіна з президентом Туреччини Ердоганом 4 вересня. Напередодні Москва традиційно намагається створити відповідне інформаційне тло.