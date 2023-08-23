"Збився з курсу, екіпаж розстріляли": у Полтаві приземлився вертоліт ЗС РФ, — соцмережі

За даними російського офіцера Іллі Туманова, льотчики могли стати жертвами "радіогри" українських захисників, унаслідок чого гелікоптер посадили на території України.

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Кілька тижнів тому в Полтаві нібито помилково здійснив посадку вертоліт Збройних сил Россі Мі-8 на аеродромі Полтава, а його екіпаж розстріляли. Про це 23 серпня повідомив капітан ЗС РФ Ілля Туманов у своєму Telegram-каналі Fightbomber.

За словами російського офіцера, екіпаж нібито втратив орієнтування і "перетнув стрічку". Однак незрозуміло, чому вертоліт збився з курсу — Туманов припускає, що це могла бути "радіогра" українських захисників, або відмова навігаційних приладів.

"Спроби відновити орієнтування закінчилися безрезультатно. Побачили з повітря аеродром і здійснили на ньому посадку. Аеродром виявився аеродромом Полтава, Україна", — йдеться в повідомленні.

Екіпаж вертольота нібито одразу зрозумів, що здійснив посадку на території України й намагався підняти гелікоптер у небо. У повідомленні стверджується, що в цей момент льотчиків нібито розстріляли — двох членів екіпажу ліквідували, а командира, за словами Туманова, було поранено.

"Бортовий і правак імовірно 200, командир 300", — стверджує автор повідомлення.

Зазначимо, що в Полтаві розташована авіабаза з однойменною назвою, де було засновано 18-ту окрему бригаду армійської авіації ім. Ігоря Сікорського.

Зазначимо також, що аналітики "OSINT Бджоли" ідентифікували адміністратора Telegram-каналу Fightbomber, яким, цілком ймовірно, є Ілля Туманов, капітан ЗС РФ, який щонайменше до початку 2020 року служив на військовому аеродромі "Балтимор" у Воронежі й був помічником штурмана ескадрильї на винищувачі-бомбардувальнику Су-34. Його особу, зокрема, вдалося встановити завдяки продажам мерчу, пов'язаного з його каналом.

Нагадаємо, 3 липня Повітряні сили ЗСУ з нагоди Дня зенітно-ракетних військ випустили ролик, у якому, зокрема, показали комплекс Patriot з відмітками про збиті 13 травня три вертольоти.