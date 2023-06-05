Українські OSINT-аналітики встановили автора російського каналу Fighterbomber (фото)

Як стверджують аналітики, автором телеграм-каналу є капітан ЗС РФ Ілля Туманов, який щонайменше до 2020 року був помічником штурмана винищувача-бомбардувальника Су-34.

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Аналітики "OSINT Бджоли" ідентифікували автора російського телеграм-каналу Fighterbomber, який активно виступає за так звану "СВО". Про це повідомляється в телеграм-каналі осінтерів.

Російський телеграм-канал, як вдалося встановити аналітикам, веде капітан Збройних сил РФ Ілля Туманов, який зареєстрований у Воронежі. Його псевдо "Сон". Аналітикам стало відомо, що як мінімум до початку 2020 року Туманов служив на військовому аеродромі "Балтимор" у Воронежі. Він був помічником штурмана ескадрильї на винищувачі-бомбардувальнику Су-34.

Дані льотчика Іллі Туманова

Також Ілля Туманов воював у Сирії. При цьому він судився з військовою частиною, бо у 2019 році його нібито не забезпечили житлом та харчуванням під час командно-штабних навчань в Сирії. Захоплення військового — страйкбол.

Судовий позов Туманова

Веде телеграм-канал Туманов разом з Наталею Ямиловою. Вона продає мерч через власне приватне підприємство. Наталя має три зареєстровані адреси проживання у Московській області, а також у Красногородському районі.

Нагадаємо, 13 травня у телеграм-каналах повідомили, що 3 літаки та гелікоптер збив український ЗРК Patriot.

5 червня актор Микита Джигурда опублікував відео з окупованого Донбасу.