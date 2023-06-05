Джигурда у військовій формі: актор РФ засвітився на Донбасі в оточенні окупантів (відео)

Микита Джигурда, який народився у Києві, із захопленням спостерігав, як російські окупанти стріляють із міномета по території України.

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62-річний російський актор і співак Микита Джигурда, родом із Києва, опублікував відео, на якому він постає у військовій формі та бронежилеті на території Донбасу в оточенні озброєних окупантів. Відео співак опублікував на своїй Instagram-сторінці 4 червня.

На записі Джигурда захоплено спостерігає за роботою окупантів із міномета та читає вірші.

На другому відео російський співак пройшовся траншеями росіян на Донбасі.

Микита Джигурда у Волновасі

Раніше пропагандисти писали, що на початку червня Джигурда вирушив на окуповані українські території нібито з гуманітарною місією.

Зазначимо, що Джигурду вже не вперше помічено з російськими окупантами. Раніше наприкінці березня в мережі публікували відео з російським співаком в окупованій Волновасі Донецької області. Тоді Джигурда також позував у військовій формі.

Нагадаємо, 14 квітня Микита Джигурда заявив, що представники Служби безпеки України нібито пропонували йому стати кандидатом у президенти України. За його словами, з ним розмовляли люди з оточення колишнього нардепа Віктора Медведчука.