Джигурда в военной форме: актер РФ засветился на Донбассе в окружении оккупантов (видео)

Никита Джигурда, который родился в Киеве, с восторгом наблюдал, как российские оккупанты стреляют из миномета по территории Украины.

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62-летний российский актер и певец Никита Джигурда, родом из Киева, опубликовал видео, на которой он предстает в военной форме и бронежилете на территории Донбасса в окружении вооруженных оккупантов. Видео певец опубликовал на своей Instagram-страничке 4 июня.

На записи Джигурда восхищенно наблюдает за работой оккупантов из миномета и читает стихи.

На втором видео российский певец прошелся по траншеям россиян на Донбассе.

Никита Джигурда в Волновахе

Ранее пропагандисты писали, что в начале июня Джигурда отправился на оккупированные украинские территории якобы с гуманитарной миссией.

Отметим, что Джигурда уже не впервые замечен с российскими оккупантами. Ранее, в конце марта, в сети публиковали видео с российским певцом в оккупированной Волновахе Донецкой области. Тогда Джигурда также позировал в военной форме.

Напомним, 14 апреля Никита Джигурда заявил, что представители Службы безопасности Украины якобы предлагали ему стать кандидатом в президенты Украины. По его словам, с ним говорили люди из окружения бывшего нардепа Виктора Медведчука.