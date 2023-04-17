"На уровне СБУ": Джигурда заявил, что ему предлагали стать президентом "до Зеленского" (видео)

Российский певец утверждает, что люди Виктора Медведчука предлагали ему поучаствовать в предвыборной гонке, так как он пел стихи Тараса Шевченко в хард-рок группе.

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62-летний российский певец Никита Джигурда заявил, что представители Службы безопасности Украины якобы предлагали ему стать кандидатом в президенты Украины. Об этом 14 апреля он рассказал в эфире российского радио "КП".

По словам Джигурды, с ним говорили люди из окружения бывшего нардепа Виктора Медведчука. Певец утверждает, что такое предложение якобы ему поступило в 2013 году. Также он заявил, что у него было украинское гражданство, и он якобы из-за него не получал российское.

"Я встречался с людьми Виктора Медведчука. Мне на уровне СБУ только тех, кто за Россию было предложено стать кандидатом в президенты Украины. До Зеленского, еще не было его сериала, это его раскручивают англосаксы. А мне было предложено почему? Потому что, во-первых, у меня было украинское гражданство. Я не брал российское гражданство по причине, что я дал согласие идти кандидатом в президенты Украины под "крышей" ребят Виктора Медведчука", — заявил Джигурда.

При этом российский певец утверждает, что его звали поучаствовать в предвыборной гонке в Украине, так как "на тот момент с определенной группой хард-роковой в стилистике Black Sabbath пели стихи Тараса Григорьевича Шевченко".

Напомним. 17 апреля сообщалось, что экс-нардеп Виктор Медведчук в своей пропагандистской колонке описал возрождение "нацизма в Украине" и назвал Адольфа Гитлера союзником "украинских националистов".

Напомним также, 17 апреля бывшие партийцы ОПЗЖ рассказали журналистам, что Виктор Медведчук призывал некоторых коллег уехать из страны. Причину он не озвучивал.