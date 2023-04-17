"На рівні СБУ": Джигурда заявив, що йому пропонували стати президентом "до Зеленського" (відео)

Російський співак стверджує, що люди Віктора Медведчука пропонували йому взяти участь у передвиборчих перегонах, оскільки він співав вірші Тараса Шевченка у хардрок гурті.

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62-річний російський співак Нікіта Джигурда заявив, що представники Служби безпеки України нібито пропонували стати кандидатом у президенти України. Про це він розповів в ефірі російського радіо "КП".

За словами Джигурди, з ним розмовляли люди з оточення колишнього нардепа Віктора Медведчука. Співак стверджує, що така пропозиція нібито йому надійшла у 2013 році. Також він заявив, що він мав українське громадянство, і він нібито через нього не отримував російське.

"Я зустрічався з людьми Віктора Медведчука. Мені на рівні СБУ лише тих, хто за Росію було запропоновано стати кандидатом у президенти України. До Зеленського, ще не було його серіалу, це його розкручують англосакси. А мені було запропоновано чому? Тому що, по-перше, у мене було українське громадянство. Я не брав російське громадянство через те, що я дав згоду йти кандидатом у президенти України під "дахом" хлопців Віктора Медведчука", — заявив Джигурда.

Водночас російський співак стверджує, що його кликали взяти участь у передвиборчих перегонах в Україні, оскільки "на той момент із певною групою хардроковою у стилістиці Black Sabbath співали вірші Тараса Григоровича Шевченка".

Нагадаємо. 17 квітня повідомлялося, що екснардеп Віктор Медведчук у своїй пропагандистській колонці описав відродження "нацизму в Україні" та назвав Адольфа Гітлера союзником "українських націоналістів".

Нагадаємо також, 17 квітня колишні партійці ОПЗЖ розповіли журналістам, що Віктор Медведчук закликав деяких колег виїхати з країни. Причини він не озвучував.