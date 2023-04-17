"Декого він нібито попередив": депутати ексОПЗЖ про те, чи знав Медведчук про вторгнення ЗС РФ

На думку колег колишнього нардепа, він міг підбурювати керівництво Росії до повномасштабного вторгнення та передавати Кремлю "намальовану" соціологію про любов українців до загарбників.

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Колишні соратники звинуваченого у держзраді екснардепа Віктора Медведчука по партії ОПЗЖ припускають, що він міг знати про плани Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну та підбурювати агресора до ескалації. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука".

За словами деяких однопартійців Медведчука, він натякав кільком з них, що варто виїхати з України.

"Я чув, що декого він нібито попередив про те, що їм варто виїхати, не пояснивши причини. Але він мені цього не говорив", — каже нардеп від "Платформи за життя та мир" Нестор Шуфрич.

Втім, деякі депутати від ОПЗЖ стверджують, що Медведчук навпаки їх переконував, що жодного вторгнення не буде, але коли його дружина Оксана Марченко раптово виїхала до Білорусі 18 лютого, вони засумнівалися в правдивості його слів.

"У багатьох з нас тут також залишалися сім'ї, діти. Чи міг він хоча б сказати "вивезіть сім'ї"? Так, міг, але не сказав", — сказав один із членів колишньої фракції.

Інший співрозмовник у таборі ОПЗЖ переконаний, що Медведчук малював Путіну соціологію про любов українців до Росії і міг підбурювати Кремль до війни.

"Максимум, що міг зробити Медведчук — це хіба що навести на когось порчу", — говорить інший нардеп з ексОПЗЖ.

Інший співрозмовник з колишньої ОПЗЖ впевнений, що переконати когось у проросійських настроях по всій Україні — це "дуже навряд чи".

"Адже там також є свої розвідки, які давали Путіну якісь довідки. На підставі їхніх даних і ухвалювалося рішення. Зрозуміло, що ці відомості були результатом хибних і корупційних дій російських спецслужб", — підсумував один із колишніх депутатів ОПЗЖ.

Нагадаємо, що перед початком вторгнення в Україну Росія розглядала дві кандидатури на посаду "керівника" України після захоплення Києва — екснардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та експрезидента Віктора Януковича.

Путін майже одноголосно ухвалював рішення щодо нападу на Україну, не враховувалася навіть думка найближчого оточення. Натомість він покладався на інформацію свого кума Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський 10 січня позбавив українського громадянства нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.