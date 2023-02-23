Покладався на кума Медведчука і Катерину Велику: як Путін вирішив напасти на Україну — ЗМІ

Як говорить джерело журналістів, через рік після вторгнення Путін усвідомлює, що ціна війни виявилася величезною, але, як і раніше, сповнений рішучості перемогти. За інформацією ЗМІ, приймаючи рішення про початок вторгнення російський лідер не враховував думку навіть найближчого оточення.

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Президент РФ Володимир Путін майже одноголосно ухвалював рішення щодо нападу на Україну, не враховувалася навіть думка найближчого оточення. Натомість він покладався на інформацію українського політика та свого кума Віктора Медведчука. Про це повідомляє Financial Times у своєму великому розслідуванні до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Співрозмовник видання, який був учасником зустрічі Путіна з великим бізнесом, яка відбулася в день вторгнення, 24 лютого, розповів газеті, що перед зустріччю запитав очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, чи залишилася якась інформація про вторгнення в Україну, яке готується, невідомою для владної та бізнес-еліти. На це міністр, за словами бізнесмена, відповів: "У нього [Путіна] три радники. Іван Грозний, Петро Великий та Катерина Велика".

У Службі зовнішньої розвідки РФ, розповідає джерело, теж скептично оцінювали війну проти України, і навіть секретар Радбезу РФ на засіданні 21 лютого 2022 року сказав Путіну, що армія перебуває в поганому стані. Втім Путін не дослухався до незгодних, як і 2014 року під час анексії Криму, коли навіть не проінформував Радбез.

"Він дійсно вірить у все, що говорить про сакральність і Петра Великого. Він думає, що його пам'ятатимуть як Петра", — сказав колишній високопосадовець.

Він додав, що Путін збудував навколо себе систему, де ніхто не говорить правду.

"Сталін був лиходієм, але хорошим менеджером, тому що йому не можна було збрехати. Але ніхто не може сказати Путіну правду. Люди, які нікому не довіряють, починають довіряти дуже невеликій кількості людей, які їм брешуть", — каже співрозмовник, знайомий із Путіним.

Співрозмовник додав, що більшість з оточення Путіна виступає проти війни в Україні, але вплинути на російського диктатора вони не можуть.

"Обмежене коло спілкування Путіна призвело до того, що він спирався на інформацію Віктора Медведчука щодо України під час планування операції. А той обіцяв Путіну, що російським військам радітимуть в Україні. Цю оцінку підтримало ФСБ", — пише Financial Times.

Люди Медведчука працювали коригувальниками, але більшість з них отримали гроші й просто втекли або попередили українську владу.

Як говорить джерело, через рік після вторгнення Путін усвідомлює, що ціна війни виявилася величезною, але, як і раніше, сповнений рішучості перемогти. Зараз Путін шукає нові обґрунтування війни, наполягаючи на тому, що він не мав іншого вибору, окрім як продовжувати вторгнення будь-якими засобами. Він говорить своїм наближеним, що завдяки війні виявили безлад в армії, і тому, це — непогано, бо зроблено це до того, поки у РФ вторгнеться НАТО.

"Перед Путіним стоїть непроста альтернатива. Страшно подумати, що буде у разі катастрофічної поразки Росії. Це означає, що були здійснені катастрофічні помилки, і людина, яка стоїть за цим, повинна звести рахунки з життям чи то за допомогою кулі, ціаніду чи чогось ще", — сказав співрозмовник видання.

МО РФ 23 лютого опублікувало повідомлення, яке підтверджує підвищені ризики для Молдови найближчим часом. В ньому зазначається, що ЗСУ нібито готують провокацію для вторгнення до Придністров'я.

У ГУР Міноборони України заявили, що РФ буде змушена вивести війська з території України. Про це розповів генерал-майор Кирило Буданов у інтерв'ю для французького видання Le Monde, яке опублікували 23 лютого. Політичному та військовому керівництву Росії доведеться вирішити питання безпечної архітектури регіону, який тягтиметься від Східної Європи до азійської частини держави.