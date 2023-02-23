У Міноборони РФ звинуватили ЗСУ в підготовці збройних провокацій у Придністров'ї

В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що українські військові нібито переодягнуться у форму ворога для інсценування нападу з території ПМР.

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У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що Україна нібито готує провокації проти невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Відповідну заяву пресслужба оборонного відомства РФ опублікувала 23 лютого.

"За наявною інформацією найближчим часом київський режим готує збройну провокацію проти Придністровської Молдавської Республіки, яка буде здійснена підрозділами збройних сил України, зокрема із залученням націоналістичного формування "Азов"", — йдеться у повідомленні МО РФ.

Російські військові стверджують, що Київ планує інсценувати російський наступ із території Придністров'я. Для цього українські військові нібито переодягнуться у форму Збройних сил РФ.

"Міністерство оборони Росії уважно відстежує ситуацію на кордоні України з Придністровською Молдавською Республікою і готове до реагування на будь-які зміни обстановки", — резюмували в МО РФ.

Росія планує напасти на Молдову

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 лютого заявив, що українська розвідка має інформацію про плани Кремля захопити Молдову. Глава держави зазначив, що він передав усі наявні дані про наміри РФ президентці Молдови Маї Санду.

Президентка Молдови Мая Санду, зі свого боку, 13 лютого наголосила, що отримані від української сторони дані підтвердилися — Кремль справді готував силові дії із залученням диверсантів з РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

Про те, що Росія виношує плани щодо держперевороту в Молдові, також повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Під час телемарафону 11 лютого він заявив, що відправлені в Туреччину "рятувальники" з РФ насправді є членами чеченського угруповання, які можуть прибути до Кишинева.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 17 лютого в Німеччині заявив, що США відчувають глибоке занепокоєння щодо зусиль Росії у дестабілізації уряду Молдови.

21 лютого прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі, щоб перекинути свої війська для захоплення влади в країні.

У той же день, 21 лютого, агентство Reuters повідомляло, що Президент США Джо Байден під час зустрічі у Варшаві з лідеркою Молдови Маєю Санду підтвердив підтримку суверенітету цієї країни.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 22 лютого йдеться про те, що президент РФ Володимир Путін скасував указ від травня 2012 року про позицію Росії щодо територіальної цілісності Молдови. Однак це не означає, що Путін має намір атакувати Молдову — для цього він не має військового потенціалу.