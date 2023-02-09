Зеленський попередив Санду про плани Росії захопити Молдову (відео)

Президент України заявив, що він не вагався жодної хвилини і одразу передав президентці Маї Санду всю інформацію, щоб захистити Молдову від російських загарбників.

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Українська розвідка має дані, згідно з якими Росія планує захопити Молдову, і президент Володимир Зеленський негайно передав цю інформацію своїй колезі Маї Санду. Про це президент України розповів на саміті Євросоюзу у Брюсселі.

Він заявив, що нещодавно говорив із президенткою Молдови і передав їй всю наявну інформацію.

"Нещодавно я говорив із президенткою Молдови пані Санду і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни та встановити свій контроль над нею", — сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що він не вагався жодної хвилини і одразу передав президентці Маї Санду всю інформацію, щоб захистити Молдову від російських агресорів. При цьому він зазначив, що наразі невідомо, чи було віддано наказ із Кремля розпочати дії проти Молдови.

"Але ми побачили, що вони мають намір робити. Ми впізнали в цьому саме те, що вони вже намагалися робити проти України, проти інших держав, зокрема в Європі. Нічого нового", — сказав глава держави.

Зеленський додав, що російський режим має лише одне бажання — знищити будь-яку свободу в Європі.

[ + – ] Зеленський виступив на саміті Євросоюзу

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 2 лютого глава МЗС РФ Сергій Лавров почав порожувати Молдові, заявляючи, що Захід нібито приглядає Молдову на роль "другої України".

Крім того, Фокус раніше інформував, що наприкінці грудня президентка Республіки Молдова Мая Санду заявила про те, що відносини між її країною та Росією зайшли в глухий кут після повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України.