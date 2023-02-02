Санду "готова піти на все": Захід приглядає Молдову на роль "другої України", — Лавров

За словами російського міністра, президент Молдови Майя Санду нібито прийшла до влади за допомогою "досить специфічних методів" і недемократичним шляхом. Раніше молдавська розвідка заявляла про високу ймовірність вторгнення РФ 2023 року.

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Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Захід нібито приглядає Молдову на роль "другої України". Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Россия 24" та виданню "РИА Новости".

Він стверджує, що такому сценарію сприяє те, що обрана президентка Молдови Майя Санду нібито прийшла до влади за допомогою "досить специфічних методів" і недемократичним шляхом. За його словами, вона готова піти на все.

"Зараз на цю роль приглядають Молдову. Насамперед, що змогли поставити досить специфічними методами — далеко не вільно-демократичними — на чолі країни президентку, яка просто сама рветься до НАТО, вона має румунське громадянство, вона готова об'єднатися з Румунією та взагалі готова практично на все", — сказав Лавров.

Нагадаємо, 30 грудня Майя Санду заявила про неможливість відносин із РФ. Вона додала, що їй нема чого обговорювати з Росією після нападу на Україну та звинуватила Кремль у погрозах на адресу Кишинева.

Раніше, 19 грудня, розвідка Молдови повідомила про високу загрозу вторгнення Росії у 2023 році. На думку представника Служби інформації та безпеки Молдови Олександра Мустяце, ситуація з наступом ЗС РФ на Молдову повністю залежить від перебігу війни в Україні.