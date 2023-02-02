Санду "готова пойти на все": Запад присматривает Молдову на роль "второй Украины", — Лавров

По словам российского министра, президент Молдовы Майя Санду якобы пришла к власти с помощью "достаточно специфических методов" и недемократическим путем. Ранее молдавская разведка заявляла о высокой вероятности вторжения РФ в 2023 году.

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад якобы приглядывает Молдову на роль "второй Украины". Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 24" и изданию "РИА Новости".

Он утверждает, что такому сценарию способствует то, что избранный президент Молдовы Майя Санду якобы пришла к власти с помощью "достаточно специфических методов" и недемократическим путем. По его словам, она готова "пойти на все".

"Сейчас на эту роль приглядывают Молдову. Прежде всего, что смогли поставить достаточно специфическими методами — далеко не свободно-демократическими во главе страны президента, которая ну просто сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединятся с Румынией и вообще готова практически на все", — сказал Лавров.

Напомним, 30 декабря Майя Санду заявила о невозможности отношений с РФ. Она добавила, что ей нечего обсуждать с Россией после нападения на Украину и обвинила Кремль в угрозах в адрес Кишинева.

Ранее, 19 декабря, разведка Молдовы сообщила о высокой угрозе вторжения России в 2023 году. По мнению представителей Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяцэ, ситуация с наступлением ВС РФ на Молдову всецело зависит от хода войны в Украине.