"Убивают своих соседей": Санду завила о невозможности отношений с РФ

Президент Молдовы Майа Санду заявила, что ей нечего обсуждать с Россией после нападения на Украину и обвинила Кремль в угрозах в адрес Кишинева.

Related video

Президент Республики Молдова Майя Санду заявила о том, что отношения между ее страной и Россией зашли в тупик после полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины. Об этом лидер Молдовы рассказала в эфире телеканала Moldova 1.

Санду отметила, что на данный момент Молдова не может поддерживать конструктивные отношения с Россией, так как страна-агрессор запугивает другие страны и убивает своих соседей.

"Есть угрозы. К сожалению, это инструменты Российской Федерации: угрозы, попытки запугать другие страны. То, что мы видим в Украине, в целом очень серьезно. Когда мы пришли в правительство, мы сказали, что хотим конструктивных отношений с Российской Федерацией. После того как началась эта война, какие у вас могут быть отношения с агрессором, с государством, со страной, которая убивает своих соседей?", — заявила Санду.

На вопрос журналиста о том, планирует ли Майя Санду официальный визит в Москву, президент Молдовы отметила, что ей "не о чем говорить с государством-правонарушителем".

Ранее, 24 декабря, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что расширение сотрудничества между Молдовой и НАТО подрывает безопасность Молдовы. Дипломат призвал Кишинев "не повторять ошибок Киева".

В свою очередь в Кишиневе отреагировали на высказывания российского дипломата. В МВД республики подчеркнули, что Молдова является самостоятельным и независимым государством.

"Нам нужна вся солидарность наших друзей, чтобы преодолеть многочисленные гибридные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Мы свободная страна, и это наше решение, как развивать нашу страну", — заявил представитель МВД Даниэль Водэ.

Напомним, в ноябре президент Республики Молдова Майя Санду заявила о том, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в стране. По ее словам, в Молдове есть силы, которые, вероятно, работают на российские спецслужбы.

24 ноября сообщалось о том, что Кишинев остался без света в результате ударов ВС РФ по энергосистеме Украины.

О перебоях с электроэнергией в Молдове также сообщалось 16 декабря. После массированного ракетного обстрела Украины, оператор электросети Moldelectrica сообщил о возможных отключениях света.