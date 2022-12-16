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Экономика Российско-украинская война Массированный обстрел Украины 16 декабря

Массированный ракетный удар РФ по Украине: Молдова сообщила о перебоях со светом

Перебои со светом в Молдове
Линия электропередач в молдавском городе Бельцы

Ракетные удары по инфраструктуре Украины вновь отразились на энергосистеме Молдовы. На данный момент отключений света нет, но энергосистема испытывает перебои.

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Молдавский государственный оператор электросети Moldelectrica сообщил о перебоях со светом в стране после массированной атаки РФ на объекты критической инфраструктуры Украины утром 16 декабря.

Утром компания сообщила о высокой вероятности отключения света, однако позже сообщила, что риски преодолены.

Отметим, что за последние несколько недель в Молдове произошли два массовых отключения электроэнергии после массированных ракетных обстрелов Украины. Отключения продолжались всего несколько часов. 5 декабря энергосистема в Молдове также испытывала перебои.

В ноябре президент Молдовы Майя Санду заявила, что уязвимость Молдовы может ослабить безопасность Украины, а также всей Европы. В Кремле хотят, чтобы в ЕС хлынул новый поток беженцев, которые будут спасаться от холода. Санду заявила, что Украине и Молдове нужно иметь возможность обогреть дома своих граждан, в противном случае в страны Запада хлынет очередной поток беженцев, которые будут спасаться от холода.

Напомним, в результате утреннего массированного ракетного обстрела Харьков полностью обесточен, также горожане остались без воды и света. В Киеве вводят экстренные отключения света и наблюдаются проблемы с подачей воды, также до конца дня остановлена работа метро. Кроме того, Кременчуг остался без отопления. В других регионах страны есть также "прилеты" и проблемы с электричеством.

Ранее в компании "Укрэнерго" рассказали, что основной целью новой атаки РФ стали магистральные сети и объекты генерации. В результате чего в системе значительно увеличился дефицит электроэнергии.