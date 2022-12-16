Обстрел Киева 16 декабря: в городе работала ПВО, Кличко сообщил о взрывах в трех районах

Жители столицы сообщают, что во многих районах пропало электричество, водоснабжение и отопление. Метрополитен остановил движение.

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Российские войска обстреляли Киев. Звуки взрывов прозвали сразу в нескольких районах столицы. Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.

Утром 16 декабря ВС РФ нанесли удар по Киеву. По сообщению мэра, взрывы были слышны в трех районах:

Деснянский;

Днепровский;

Голосеевский.

На место "прилетов" уже выехали все необходимые службы. Кличко призвал жителей столицы не покидать укрытий так как атака на Киев продолжается. Также сообщается, что в Днепровском и Голосеевском районах была работа ПВО.

Корреспонденты Фокуса говорят, что в некоторых районах Киева пропала электроэнергия. После ударов свет начал мигать, а затем потух.

Приостановлена работа киевского метрополитена. Как сообщает Кличко, подземные станции работают как укрытия. О возобновлении движения электропоездов сообщат дополнительно. Помимо этого во всех районах Киева есть проблемы с водоснабжением.

"Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды", — написал Кличко.

Также советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал фотографии из метрополитена. Киевляне спустились в подземку, чтобы быть в укрытии.

[ + – ] Киевляне спустились в укрытие

Напомним, российская авиация запустила около 60 ракет. Армия РФ ведет массированный обстрел Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно до 2 гиганта из стран ЕС, чтобы сохранить энергосистему страны.