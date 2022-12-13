До двух гигаватт: Украине нужен импорт электроэнергии из стран ЕС, — Зеленский (видео)

По словам украинского президента, главной задачей сейчас является сохранение основной энергосистемы страны. Для этого Украина нуждается в различном оборудовании, включая трансформаторы и газотурбинные энергоблоки.

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Президент Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза увеличить экспорт электроэнергии для Украины из-за напряженной энергетической ситуации после ряда массированных обстрелов Российской Федерации. Об этом он заявил в рамках международной конференции "Солидарность с украинским народом", которая проходит сегодня, 13 декабря, в Париже.

"Как минимум до завершения этого отопительного сезона в Украине мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы. То есть, поставки электричества из стран Евросоюза в Украину. Объем — до двух гигаватт", — рассказал глава государства.

По его словам, чтобы это стало возможным, необходимо специальное решение евросети операторов системы увеличить экспортную мощность.

Как говорит президент, ключевой задачей сегодня является сохранение основной энергосистемы страны, а также гарантирование ее стабильной работы, несмотря на российские попытки "сделать Украину самым темным местом в Европе".

Зеленский подчеркивает, что Россия использует энерготеррор в отношении Украины, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу в масштабе всей страны. При этом Кремль намерен использовать блэкаут в Украине как демонстрацию якобы поражения Европы и всего демократического сопротивления, уточняет глава государства.

"Здесь и сейчас мы должны согласовать конкретные вещи, которые не только помогут Украине выстоять зимой, но и максимально наглядно докажут любым антидемократическим, антиевропейским силам, и в первую очередь России, что Европа научилась не допускать катастрофы и защищать своих людей", — считает Зеленский.

В настоящее время Украина нуждается в разных категориях оборудования — трансформаторах, оборудовании для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинных и газопоршневых энергоблоках.

[ + – ] Выступление Зеленского смотреть с 9:12

Напомним, плохая погода усложняет ремонт энергообъектов в Украине. Энергетики запустили все 9 энергоблоков на подконтрольных Украине АЭС для обеспечения стабильности системы.