Отключения света продолжатся: плохая погода усложняет ремонт энергообъектов, – "Укрэнерго"

Сильный ветер, морозы и мокрый снег влияют на работу высоковольтных и распределительных сетей. Энергетики запустили все 9 энергоблоков на подконтрольных Украине АЭС для обеспечения стабильности системы.

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Энергосистема Украины по состоянию на 13 декабря испытывает значительный дефицит электроэнергии, ремонт поврежденного ракетными ударами армии РФ оборудования усложняется погодными условиями. Об этом сообщила госкомпания "Укрэнерго".

Сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега и обледенение проводов плохо влияет на высоковольтные и распределительные сети. Работа ремонтных бригад существенно усложняется, заметили специалисты.

Вражеские войска обстреляли несколько районов на востоке Украины. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, их начнут ремонтировать после разрешения от ВСУ.

[ + – ] Войска России повредили объекты энергетической инфраструктуры на востоке Украины

Работы по восстановлению электроснабжения, по информации "Укрэнерго", идут на освобожденных от россиян территориях.

"Удалось запитать населенные пункты, которые оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения", — подчеркнули в компании.

Все украинские облэнерго получили лимиты потребления электроэнергии, отключения света в Украине продолжаются, отметили энергетики.

Украинские энергетики запустили все атомные энергоблоки

Министр энергетики Герман Галущенко заявил о запуске энергоблоков на всех АЭС в Украине. Ночью 13 декабря к сети подключили еще один энергоблок-тысячник (мощностью 1 000 МВт) "Энергоатома".

Данный энергоблок вывели из строя 23 ноября массированным ракетным ударом военных РФ. В настоящее время продолжается набор мощности.

[ + – ] Все 9 энергоблоков АЭС запущены в работу

"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают на обеспечение потребностей населения и экономики страны", — проинформировал Галущенко.

ВС РФ продолжают блокировать работу Запорожской АЭС, станция потребляет более 100 МВт электроэнергии из украинской энергосистемы, заключил министр.

Напомним, что о варианте полного блэкаута в Украине из-за действий российской армии недавно говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Чиновник уверен в массовом выезде украинцев в села.

ВСЧ РФ повредили все украинские тепловые и гидроэлектростанции. Кабмин Украины представил 4 приоритета включения электроснабжения.