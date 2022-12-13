Відключення світла триватиме: погана погода ускладнює ремонт енергооб'єктів, – "Укренерго"

Сильний вітер, морози та мокрий сніг впливають на роботу високовольтних і розподільчих мереж. Енергетики запустили усі 9 енергоблоків на підконтрольних Україні АЕС для забезпечення стабільності системи.

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Енергосистема України станом на 13 грудня зазнає значного дефіциту електроенергії, ремонт пошкодженого ракетними ударами армії РФ обладнання ускладнюється погодними умовами. Про це повідомила держкомпанія "Укренерго".

Сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу та зледеніння дротів погано впливають на високовольтні та розподільчі мережі. Робота ремонтних бригад суттєво ускладнюється, зауважили фахівці.

Ворожі війська обстріляли кілька районів Сходу України. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, їх почнуть ремонтувати після дозволу ЗСУ.

[ + – ] Війська Росії пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури на сході України

Роботи щодо відновлення електропостачання, за інформацією "Укренерго", тривають на звільнених від росіян територіях.

"Вдалося заживити населені пункти, деякі з котрих залишались без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення", — наголосили в компанії.

Усі українські обленерго отримали ліміти споживання електроенергії, відключення світла в Україні продовжуються, зазначили енергетики.

Українські енергетики запустили всі атомні енергоблоки

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про запуск енергоблоків на всіх АЕС в Україні. Вночі 13 грудня до мережі підключили ще один енергоблок-тисячник (потужністю 1 000 МВт) "Енергоатому".

Цей енергоблок вивели з ладу 23 листопада масованим ракетним ударом військових РФ. Наразі продовжується набір потужності.

[ + – ] Усі 9 енергоблоків АЕС запущено в роботу

"Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Усі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, що знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють на забезпечення потреб населення та економіки країни", — поінформував Галущенко.

ЗС РФ продовжує блокувати роботу Запорізької АЕС, станція споживає понад 100 МВт електроенергії з української енергосистеми, сказав міністр.

Нагадаємо, що про варіант повного блекауту в Україні через дії російської армії нещодавно говорив глава МЗС Дмитро Кулеба. Чиновник упевнений у масовому виїзді українців у села.

ЗС РФ пошкодили всі українські теплові та гідроелектростанції. Кабмін України представив 4 пріоритети включення електропостачання.