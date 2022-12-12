Відключення світла в Україні: глава МЗС Кулеба попередив про ймовірність повного блекауту

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, як відчув проблеми з перебоями електрики — у його квартирі понад 30 годин не було світла та води. Києву потрібне не лише озброєння, а й генератори.

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Варіант повного відключення електроенергії в Україні через обстріл армії Росії виглядає цілком реальним. Таку думку висловив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому мовнику ARD.

Глава МЗС не очікує масового виїзду українців із країни через нестабільну ситуацію взимку. За його словами, люди поїдуть у села та невеликі міста, де можна опалювати будинки дровами.

Дмитро Кулеба розповів, як відчув проблеми з перебоями електрики та опалення. У його квартирі понад 30 годин не було світла та води.

[ + – ] Українським енергетикам потрібні генератори та трансформатори, щоб боротися з відключеннями світла Фото: Цензор.НЕТ

За словами міністра, Київ має отримувати не лише озброєння. Енергетикам потрібні генератори та трансформатори.

"Німеччина багато робить у невійськовій сфері для підтримки України. Ми дуже вдячні за це. Але найкращий спосіб зупинити Росію — це, звичайно, зброя", — сказав український міністр.

Уряд України, як сказав глава української дипломатії, не розуміє, чому Німеччина зволікає з відправками танків Leopard, і водночас постачає артилерію.

"Чесно кажучи, ми не розуміємо цієї аргументації. Якщо Україна буде недостатньо озброєна, війна затягнеться. Таке становище не на користь України та західних партнерів", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, що ракетні удари росіян пошкодили всі теплові та гідроелектростанції в Україні. Міненерго доручили визначити пріоритетні групи з електропостачання.

Видання Newsweek раніше писало про вихід з ладу енергосистеми України до Різдва, якщо ЗС РФ продовжуватимуть масовані ракетні атаки.

За даними директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, влада України має план дій, щоб уникнути колапсу в енергосистемі.