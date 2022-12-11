Ракетні удари ЗС РФ пошкодили всі електростанції в Україні, – Шмигаль

Вісім хвиль ракетних атак росіян, за оцінками глави Кабміну, пошкодили 40% об'єктів високовольтної мережі. Енергосистема зазнає сильного дефіциту потужності, взимку подачу електрики обмежать.

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В Україні пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції після 8 хвиль ракетних атак російської армії. Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

По-різному, за оцінками глави Кабміну, пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Енергосистема країни відчуває суттєвий дефіцит потужності.

"Кожен з нас повинен зрозуміти, що цю зиму ми проходитимемо із суттєвими обмеженнями споживання електроенергії", — заявив Шмигаль.

Кабмін, за інформацією Шмигаля, доручив Міненерго визначити чіткі пріоритети включення електропостачання у такому порядку:

перший — критична інфраструктура та лікарні,

другий — підприємства та об'єкти військово-промислового комплексу,

третій — бізнес, що виробляє критично важливі для країни товари та продукти,

четвертий — житловий сектор.

Відновлення України — регіонам виділили понад 5 млрд гривень

Уряд України надав регіонам 340 млн євро через спільний з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) проєкт "Програми відновлення України" на відновлення освітніх установ, лікарень, об'єктів критичної інфраструктури та центрів надання адмінпослуг. У 10 регіонах, як обіцяє прем'єр, реалізують 83 проєкти.

У Кабміні кажуть, що минулого тижня направили 100 мільйонів гривень на відновлення системи теплопостачання Кременчука на Полтавщині. Також 50 мільйонів гривень направили на поновлення зруйнованої інфраструктури Сумщини.

Сумарно регіони отримали понад 5 млрд. гривень на відновлення, порахував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що після російських обстрілів енергоінфраструктури Одеси та області 10 грудня більшість людей втратили електрику. В Одеській ОВА заявили, що відремонтувати систему електропостачання можна за 2-3 місяці.

Влада Одеси не говорила про необхідність залишити місто та регіон через блекаут.

Фокус раніше писав, що регіональна влада в Україні готується у разі потреби злити воду з опалювальних та водопровідних систем.

Енергетична компанія ДТЕК заявила, що відключати світло в Україні перестануть не раніше за весну 2023 року.