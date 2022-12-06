В Україні перестануть відключати світло не раніше весни 2023 року: у ДТЕК назвали умову

До того часу, коли електроенергія в будинках українців буде постійно, необхідно прожити всю зиму та початок весни в умовах стабілізаційних графіків відключень.

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У разі, якщо в Україні протягом зими та початку весни дотримуватимуться стабілізаційних графіків відключень світла, відмовитися від них зовсім можна буде не раніше кінця березня 2023 року. Про це в ефірі телемарафону у вівторок, 6 грудня, повідомив генеральний директор компанії YASNO, яка є дочірньою компанією ДТЕК Сергій Коваленко.

"Потрібно, на мій погляд, розуміти, коли ми взагалі відмовимося від графіків і буде в нас світло на 100%. Я б ще раз хотів відзначити цю тезу, яку ми кілька разів промовляли — до кінця березня, базовий сценарій, який для нас усіх буде хорошим, якщо ми проживемо зиму та початок весни у стабілізаційних графіках", — сказав Коваленко.

Водночас керівник YASNO заявив, що говорити про повернення з аварійних до стабілізаційних графіків відключення електроенергії поки що рано — йдеться про дні ремонтних робіт.

Нагадаємо, Коваленко також стверджував, що чергові ракетні удари військ Росії по українській енергосистемі не призведуть до тотального відключення світла в Києві.

Також ми писали, що вчора у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях було застосовано екстрені відключення електроенергії у зв'язку з масованою ракетною атакою з боку військ РФ.