В Украине перестанут отключать свет не раньше весны 2023 года: в ДТЭК назвали условие

До момента, когда электроэнергия в домах украинцев будет постоянно, необходимо прожить всю зиму и начало весны в условиях стабилизационных графиков отключений.

Related video

В случае, если в Украине на протяжении зимы и начала весны будут соблюдаться стабилизационные графики отключений света, отказаться от них вовсе можно будет не раньше конца марта 2023 года. Об этом в эфире телемарафона во вторник, 6 декабря, сообщил генеральный директор компании YASNO, которая является дочерней компанией ДТЭК, Сергей Коваленко.

"Нужно, на мой взгляд, понимать, когда мы вообще откажемся от графиков и будет у нас свет на 100%. Я бы еще раз хотел отметить этот тезис, который мы несколько раз проговаривали — до конца марта, базовый сценарий, который для нас всех будет хорошим, если мы проживем зиму и начало весны в стабилизационных графиках", — сказал Коваленко.

При этом руководитель YASNO заявил, что говорить о возвращении с аварийных к стабилизационным графикам отключения электроэнергии пока рано — речь идет о днях ремонтных работ.

Напомним, Коваленко также утверждал, что очередные ракетных удары войск России по украинской энергосистеме не приведут к тотальному отключению света в Киеве.

Также мы писали, что вчера в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях были применены экстренные отключения электроэнергии в связи с массированной ракетной атакой со стороны войск РФ.