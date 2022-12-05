В Украине объявили об экстренных отключениях света: каких областей это коснется

Графики отключений света временно перестанут действовать в трех областях. Плановые отключения вернут после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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В Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях в понедельник, 5 декабря, применены экстренные отключения электроэнергии в связи с минувшей массированной ракетной атакой со стороны войск РФ на энергетические объекты. Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК в своем телеграм-канале.

"Киевщина, Днепропетровщина, Донетчина — из-за очередной массированной атаки россии на объекты критической инфраструктуры в настоящее время применены экстренные отключения", — сообщили в компании.

В ДТЭК объяснили, что на данный момент графики плановых стабилизационных отключений света в этих регионах не действуют.

Компания заверила, что в областях вернут графики отключений сразу же после стабилизации ситуации в энергетической системе Украины.

Кроме этого ДТЭК поблагодарила украинские силы противовоздушной обороны за успешное отражение массированной ракетной атаки 5 декабря. По последним данным, речь идет о 60 сбитых ракетах, в то время как войска РФ выпустили более 70 снарядов.

Напомним, 5 декабря взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье, Виннице, Кривом Роге и других городах Украины. После нового ракетного удара ВС РФ Одесса осталась без электричества и водоснабжения, а в Запорожской области российские войска нанесли удар по жилому кварталу, есть погибшие. Также проблемы с электричеством зафиксировали в Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях. В результате обстрелов в стране действуют аварийные отключения электричества, сообщили в "Укрэнерго".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что большинство российских ракет сегодня были сбиты украинскими силами ПВО. Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что планы РФ спровоцировать блэкаут в Украине сегодня провалились.