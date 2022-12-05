"Спасибо ПВО, энергетикам и народу": Зеленский обратился к украинцам после обстрела РФ (видео)

Большинство ракет, выпущенных войсками РФ 5 декабря, были сбиты ПВО, а энергетики уже восстанавливают поврежденные объекты, заявил президент.

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Украинские силы противовоздушной обороны сбили большинство ракет, выпущенных войсками РФ в ходе массированной атаки в понедельник, 5 декабря. Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства после российской атаки поблагодарил силы ПВО, украинских энергетиков и народ.

"ПВО — большинство ракет сбили. Энергетики — уже начали восстанавливать свет. Наш народ — никогда не сдается. Слава Украине!" — сказал президент.

Официальных данных касательно количества сбитых украинскими силами ПВО российских ракет на момент публикации нет. Однако воздушное командование "Восток" уже сообщило, что его бойцы уничтожили 15 крылатых снарядов. В Киевской городской военной администрации поделились, что, по предварительным данным, над столицей было зафиксировано 10 ракет, уничтожены 9 из них.

Напомним, 5 декабря взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье, Виннице, Кривом Роге и других городах Украины. После нового ракетного удара ВС РФ Одесса осталась без электричества и водоснабжения, а в Запорожской области российские войска нанесли удар по жилому кварталу, есть погибшие.

Также проблемы с электричеством зафиксировали в Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях. Кроме того, после ракетного удара ВС РФ по Украине проблемы с электричеством начались в Молдове.

В результате обстрелов в стране действуют аварийные отключения электричества, сообщили в "Укрэнерго".