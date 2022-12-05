Ракетный удар по Украине 5 декабря: какие области остались без света (видео)

В четырех областях Украины зафиксированы проблемы с подачей электроэнергии. СМИ сообщают также о том, что проблемы со светом начались в Молдове.

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В Украине после ракетных ударов ВС РФ 5 декабря ряд областей остался без электроэнергии. Фокус собрал всю актуальную информацию о последствиях недавней ракетной атаки россиян для украинской электросистемы.

Ситуация с энергетикой в Николаеве

Из-за возможности ракетных обстрелов в Николаевской области снизили нагрузку на энергосистему. По региону оперативно отключены все десять очередей графика стабилизационных отключений, сообщили в "Николаевоблэнерго".

Сумская область осталась без света

Из-за массированной ракетной атаки ВС РФ экстренное аварийное отключение применили в Сумской области для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины, сообщили в "Сумыоблэнерго".

В Одессе обесточена критическая инфраструктура

В Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует везде по городу, сообщает предприятие "Инфоксводоканал".

Горожан предупредили, что после прекращения ракетной атаки РФ и возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется.

Также люди в местных Телеграм-каналах жалуются, что в частных домах и многоэтажках начал мигать свет.

Кроме того, в городе после удара начался сильный пожар, по предварительной информации горит одна из подстанций.

Несколько позже местные власти сообщили, что из-за обесточивания части города в результате вражеских обстрелов работа общественного электрического транспорта была приостановлена.

По информации директора КП "Теплоснабжение города Одессы", все городские котельные остановлены. Работа будет возобновлена после восстановления электро- и водоснабжения.

Какая ситуация в Кривом Роге

Кривой Рог, который ночью 5 декабря сильно пострадал от прицельных ракетных ударов ВС РФ, частично остался без воды и света. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в своем Телерам-канале.

"Часть города без света, отключены котельные и насосные. Удерживаем систему на генераторах", — написал Вилкул.

Он добавил, что жителям одного из районов Кривого Рога уже организовали подвоз питьевой воды.

После ракетного удара ВС РФ по Украине проблемы с электричеством начались в Молдове

Кроме того, после ракетной атаки российских военных на Украину проблемы со светом начались в Молдове, сообщают местные СМИ.

Заметим, что на фоне отключений света после российских ударов перебои и с интернетом начались в ряде регионов Украины. В настоящее время проблемы наблюдаются в Сумах, Житомире и Одессе.

Напомним, армия России обстреливает Украину ракетами. По стране работает ПВО и авиация. Пуски ракет самолетами Ту-95 зафиксировали с Каспийского направления.

Фокус также писал ранее, что депутат Госдумы России Андрей Гурулев называл возможные цели ракетных ударов россиян в Украине. В их число входят объекты критической инфраструктуры и банковской системы.