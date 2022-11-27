Дороги и банки: в Госдуме озвучили следующие цели ракетных ударов ВС РФ в Украине (видео)

Российский депутат Андрей Гурулев перед телекамерами призвал и дальше уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, а после этого — дестабилизировать банковскую систему.

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Россия собирается ударить ракетами по железным дорогам Украины и банковской инфраструктуре. Об этом в эфире российского пропагандистского телеканала "Царьград" заявил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.

По его словам, ВС РФ не ограничатся ударами по энергетической инфраструктуре Украины. Хотя, от этого плана они тоже не отказываются.

Гурулев подчеркнул, что цель блєкаутов — не столько террор мирного населения, сколько подрыв украинской промышленности, которая сейчас работает на нужды фронта.

Кроме того, оккупанты планируют парализовать банковскую систему Украины и оставить украинцев без налички и денег на картах.

Также депутат российской Госдумы призвал наносить удары по украинским железным дорогам, чтобы остановить поставки вооружения от стран-союзников.

Ранее в НБУ рассказали о работе банков в случае эвакуации Киева. При этом глава Нацбанка добавил, что при любых условиях банковская система и системно важные банки будут функционировать там, где это необходимо, поскольку ситуация с безопасностью — приоритет.

Кроме того, СМИ узнали 3 сценария отключения света в Украине. Украинская энергосистема связана с европейской, поэтому полностью обесточить страну не так просто. Худший вариант настанет, если ракетным ударам подвергнутся распределительные устройства на АЭС.